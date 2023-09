Les véhicules électriques sont trop chers par rapport à leur équivalent thermique. Cet argument est régulièrement mis en avant, à raison pour le moment du fait du coût encore élevé des batteries embarquées.

A mesure que les gammes s'étoffent et que les acteurs se multiplient sur le marché, une guerre des prix a déjà démarré et pas toujours à armes égales, les constructeurs chinois bénéficiant de puissants leviers grâce à des aides d'Etat massives pour faire tomber les prix.

Dans le même temps, les pays européens veulent promouvoir des véhicules respectueux de l'environnement de bout en bout, de la chaîne de montage à sa fin de vie.

Le leasing social toujours d'actualité

Le gouvernement français tente de trouver une solution qui permettrait de donner accès à des véhicules électriques peu onéreux tout en entrant dans ce cadre vertueux.

Le projet dit de leasing social de véhicule électrique accessible pour 100 € / mois est en maturation depuis plusieurs mois avec un vrai casse-tête pour trouver des modèles éligibles (et en principe produits en France) et pour définir son périmètre d'action.

Le dispositif doit entrer en vigueur durant le mois de novembre 2023, a de nouveau confirmé le président de la République Emmanuel Macron lors d'une interview et il restera réservé à une frange de la population ayant peu de moyens financiers et donc très peu de chances d'accéder à la voiture électrique tout en ayant absolument besoin d'un véhicule pour les services essentiels et le travail.

Un dispositif limité

Selon les estimations, cela concernerait environ 100 000 personnes et le contrat de leasing social aurait des particularités par rapport à la location standard pour faciliter sa mise en place.

Proposer un véhicule électrique à 100 € / mois alors que la tendance pour une citadine est plutôt de 150 € / mois ne sera pas simple et devra s'appuyer sur des véhicules spécifiques.

Pour le moment, des modèles Renault ZOE et Twingo, Peugeot e-208 et, du côté des sans permis, Citroën AMI, seraient les premiers candidats début 2024, en attendant une Citroën e-C3 qui pourrait entrer dans ce cadre.

Peu de monde concerné, peu de modèles éligibles, une équation économique compliquée...autant dire que le leasing social à 100 € / mois des véhicules électriques risque d'être anecdotique dans le paysage.