Parti d'un roadster et de véhicules Model S et X haut de gamme, le constructeur Tesla propose désormais des Model 3 et Y qu'il produit en volumes de plus en plus larges (500 000 véhicules produits par trimestre actuellement) grâce à des Gigactories installées sur plusieurs continents.

De quelques milliers de véhicules électriques produits par trimestre, la firme a progressivement augmenté la cadence grâce à une rationalisation et une forte automatisation de ses usines.

Et de 5 millions de véhicules produits

Le premier million de véhicules produits a été atteint en 2020, soit 12 ans après la naissance de Tesla et grâce au passage à des véhicules électriques plus abordables, même si le véhicule à moins de 25 000 dollars n'est pas encore d'actualité.

Ensuite, il n'aura fallu attendre que deux ans, soit mi-2022, pour passer le cap des 3 millions d'exemplaires produits. Les 4 millions ont été atteints sept mois plus tard, début 2023.

This week, we produced our 5 millionth car—thank you Tesla owners for your ongoing support! — Tesla (@Tesla) September 16, 2023

Encore six mois et Tesla a annoncé avoir produit son 5 millionnième véhicule électrique depuis son existence ce 16 septembre 2023. La cadence s'accélère et n'est freinée que par des circonstances extérieures (pandémie) ou des arrêts programmés des sites pour les agrandir et optimiser.

Des leviers de croissance à actionner

Malgré les difficultés économiques et une concurrence chinoise toujours plus forte, le constructeur fait avancer ses projets et s'ouvre de nouvelles opportuntés, comme le poids lourd Tesla Semi et le pickup électrique Cybertruck dont la production débute tout juste.

Tesla Model 3 Highland restylée pour relancer les ventes

Pour la Tesla Model 2 à 25 000 dollars (dénomination supposée), il faudra patienter encore mais c'est l'une des voies permettant l'exécution du Master Plan et la poursuite de la conquête du marché ainsi que l'objectif des 20 millions de véhicules Tesla produits annuellement d'ici 2030.

Outre les projets de nouveaux véhicules, Tesla contitue d'établir de nouveaux sites de production, comme celui de Mexico qui doit devenir la plus grande usine du constructeur ces prochaines années.

Une nouvelle implantation en Europe reste possible (l'Espagne a peut-être laissé passer sa chance par excès d'optimisme) tandis que l'Inde pourrait aussi être une terre d'accueil symbolique pour des véhicules électriques abordables.