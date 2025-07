Si le marché français de l'électrique n'est pas au mieux de sa forme, les ventes de véhicules électriques progressent en Europe mais pas à un rythme suffisant pour espérer mettre fin aux ventes de véhicules thermiques neufs en 2035 comme prévu.

Les volumes ne sont pas suffisants pour permettre aux constructeurs de se séparer sans regrets des gammes thermiques et les ajustements, comme celui du protocole CAFE sur les émissions des flottes de véhicules, tendent à maintenir l'attrait pour le thermique.

Forcer les loueurs et flottes d'enteprise à choisir l'électrique

Face à cette situation de blocage, la Commission européenne a peut-être trouvé un moyen d'accroître les volumes d'immatriculations en électrique. Le journal allemand Bild, repris par Le Figaro, indique ainsi qu'elle envisagerait d'obliger les loueurs de véhicules et les flottes d'entreprise à s'équiper uniquement en motorisation électrique à partir de 2030.

Il ne s'agit encore que d'une piste mais une première proposition en ce sens pourrait être officialisée d'ici la fin de l'été 2025. Une consultation publique a déjà été menée en vue d'accélérer la décarbonation des flottes d'entreprise et cette mesure pourrait en découler.

Et ceci d'autant plus que l'UE insiste sur la nécessité de permettre aux constructeurs d'écouler des volumes conséquents de véhicules électriques. Or, les flottes, d'entreprise comme de location, permettraient de générer ces volumes puis d'alimenter le secteur de l'occasion ensuite.

Le manque d'appétence des flottes d'entreprise pour les véhicules électriques serait aussi l'une des raisons d'un manque d'offre en occasion et leur forcer la main pour adopter l'électrique aurait donc de multiples conséquences positives pour le grand projet d'arrêt du thermique dans dix ans.

Les loueurs déjà inquiets

La mesure, si elle est mise en place, sera-t-elle bien acceptée ? Déjà, les grands loueurs s'inquiètent d'une telle éventualité. Les clients ne sont pas chauds pour louer des véhicules électriques alors que le déploiement des infrastructures de recharge est loin d'être homogène en Europe, sans même parler de la recharge rapide.

Si la France ou l'Allemagne disposent d'un réseau dense de bornes de charge, ce n'est pas le cas en Europe du Sud, destination estivale toujours privilégiée. En Allemagne, le sujet est également sensible dans la mesure où il imposerait une seule technologie, l'électrique.

Le pays avait déjà affiché ses réticences lors de la validation de la date de 2035 pour la fin du thermique, appelant à étudier les alternatives comme les carburants de synthèse et à ne pas abandonner totalement le thermique, spécialité des constructeurs européens face à une industrie chinoise en avance sur l'électrique et écrasant tout par ses prix (artificiellement) bas.