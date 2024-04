Les ventes de véhicules électriques vont continuer de progresser ces prochaines années mais le rythme va s'arrondir progressivement et devenir atone dans certaines régions, prédit le dernier rapport de prospection de l'IEA (Agence internationale de l'Energie).

Après une belle croissance de 35% au niveau mondial en 2023, la progression va encore atteindre 25% cette année (soit 17 millions de véhicules vendus), principalement portée par la Chine qui ne sait plus quoi faire de ses véhicules électriques et sature l'Europe, fragilisant les constructeurs locaux.

En Chine, l'électrique représentera 45% des ventes de voitures (toutes motorisations confondues), contre 25% en Europe et un peu plus de 10% aux Etats-Unis. Et si l'Empire du Milieu conservera encore cette année une belle croissance des ventes, un coup de frein sera observé sur le Vieux Continent, avec une progression attendue des ventes de moins de 10%.

Le tout électrique en 2035 en Europe, rêve ou réalité ?

De la disponibilité des véhicules au problème des infrastructures en passant par la baisse ou l'arrêt des incitations financières à l'achat sur certains marchés comme l'Allemagne, le contexte reste compliqué.

Pire, la faisabilité d'un arrêt des ventes de véhicules thermiques d'ici 2035 en Europe est de plus en plus remise en question avec toujours la crainte de voir l'industrie automobile européenne balayée par la concurrence chinoise et ses véhicules plus abordables et d'un secteur réorienté vers l'électrique depuis plusieurs années déjà.

Une partie de l'offre électrique chinoise est déjà au prix ou moins chère que l'équivalent thermique mais elle reste de 10% à 50% plus onéreuse en Europe et aux Etats-Unis.

Nombre de bornes et production d'électricité, deux facteurs cruciaux

L'IAE estime cependant que ce frein peut être levé grâce aux investissements en cours sur les infrastructures et aux volontés politiques d'organisation de la production électrique. L'Agence estime qu'une voiture en circulation sur trois sera électrique en Chine d'ici 2030, et une sur cinq en Europe et aux USA.

Cela contribuera à réduire la dépendance aux énergies fossiles et de freiner la pollution de l'air par les gaz à effet de serre émis par le secteur du transport. Pour parvenir à ce tableau idyllique, l'Agence prévient tout de même que le renforcement des infrastructures de recharge sera essentiel.

La croissance de 40% du parc des bornes de recharge observée actuellement (avec une poussée des bornes rapides) est encourageante mais pas suffisante pour répondre à la nécessité d'une multiplication par six des réseaux de charge d'ici 2035...sans compter de s'assurer que la production d'électricité pourra répondre à la demande.