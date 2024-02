Après avoir eu un coup de mou en décembre, le marché automobile européen s'est repris en janvier en s'offrant une belle croissance de 12,1%, représentant 851 690 nouvelles immatriculations.

Le segment des véhicules électriques a continué de progresser en représentant 10,9% de ce total, contre 9,5% à la même période il y a un an, soit 92 741 unités, pour une amélioration des ventes de 28,9% sur un an.

Le diesel reprend un léger avantage temporaire

Malgré de belles croissances sur les principaux marchés (+36,8% en France), cela ne suffit pas pour l'empêcher de repasser sous la part du diesel (13,4% des nouvelles immatriculations).

Parts de marché des différents segments en janvier 2024 (source : ACEA)

Le marché de l'électrique a affiché quelques revers comme la suppression du bonus écologique en Allemagne, freinant sans l'arrêter la croissance des ventes dans le pays (+23,9%).

En revanche, les ventes d'hybrides non rechargeables sont de plus en plus fermement installées à la deuxième place, représentant 28,8% des ventes en janvier, tandis que les hybrides rechargeables comptent toujours pour 7,8% du marché, en très légère augmentation.

Un marché européen coupé en deux

Les voitures à essence dominent toujours, avec 35,2% de part de marché mais l'ACEA note que la part combinée du diesel et de l'essence atteint désormais 50% du marché européen, contre 54% il y a un an.

Le point de bascule a déjà tourné en faveur de l'électrique sur 2023 et il devrait s'amplifier en 2024, malgré les résistances de début d'année.

Le diesel, notamment, continue de reculer, et parfois fortement (-23,4% en France)...sauf en Allemagne où les ventes affichent une petite tendance positive de +4,3%.