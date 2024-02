Dans le sillage de Tesla, plusieurs constructeurs de véhicules électriques avaient l'ambition de faire aussi bien que la firme d'Elon Musk en se concentrant sur des modèles haut de gamme.

Le marché de l'électrique n'avait pas encore décollé et tout semblait possible pour des firmes proposant des véhicules ambitieux aux performances décoiffantes.

Mais la conception et la production des premiers modèles n'est finalement pas le plus compliqué et ce n'est pas pour rien si Elon Musk avait évoqué "l'enfer de la mise en production" au lancement de la Tesla Model 3 en 2018, véhicule qui, par ailleurs, venait toucher un nouveau public en se positionnant plus bas en gamme et est désormais le pilier avec la Model Y de la stratégie de Tesla, tandis que les Model S et X restent à la marge.

Rivian et Lucid, symptomatiques d'une ère de l'électrique qui se referme

Les concurrents Rivian et Lucid, malgré des véhicules emblématiques et prometteurs, sont loin encore d'avoir atteint ces étapes et sont à la peine depuis plusieurs trimestres, avec le risque de ne jamais arriver au point de bascule.

Les derniers résultats ne sont pas très encourageants, tant pour les résultats financiers que pour les volumes produits. Rivian prévoit cette année un volume de 57 000 véhicules, pas plus qu'en 2023, tandis que Lucid plafonnera à 9000 véhicules produits, soit à peine mieux que l'an passé.

Ces évolutions ne satisfont pas les investisseurs qui pourraient se lasser de ne pas constater d'amélioration significative et dans un contexte où les pertes se creusent. Les dirigeants ont beau signaler les difficultés économiques, d'approvisionnement et fiancières avec des taux d'intérêt élevés, pour expliquer ces difficultés, les perspectives de long terme sont moins roses qu'avant.

Des valeurs lessivées en Bourse

De fait, la valeur des actions des deux entreprises sont en forte baisse, note le site CNBC. Celle de Rivian a chuté de 85% depuis son entrée en Bourse en 2021 tandis que Lucid a vu le cours de son action dévisser de 75% dans le même temps.

C'est aussi le cas pour le constructeur de poids lourds électriques et à hydrogène Nikola, dont le cours est au plus bas après l'annonce de pertes plus importantes que prévu.

Il y a eu beaucoup de prétendants, il y aura désormais peu d'élus alors que les grands constructeurs mondiaux sont désormais engagés dans la course aux véhicules électriques avec d'énormes moyens matériels et financiers à leur disposition, rendant d'autant plus difficile l'émergence de nouveaux acteurs.