En marge des technologies de conduite autonome et d'une autonomie de plus en plus large, les constructeurs de véhicules automobiles mettent souvent en avant une option bien pratique : la technologie One Pedal.

Il s'agit d'une technologie qui combine plusieurs fonctionnalités et offre un certain confort aux conducteurs en promettant de ne quasiment plus avoir à appuyer sur la pédale de frein tout en augmentant automatiquement l'autonomie de leur véhicule. Explications.

La technologie One Pedal ou "conduite à une pédale" s'impose ainsi dans un nombre grandissant de véhicules électriques avec pour l'utilisateur un changement notable dans sa façon de conduire.

One Pedal : une technologie qui se démocratise

Si les véhicules électriques ne disposent déjà plus que de deux pédales (la pédale d'embrayage étant inutile), tout est désormais fait pour ne plus avoir non plus à utiliser la pédale de frein. Une situation qui trouve surtout un intérêt en milieu urbain puisque l'utilisateur n'a plus à passer constamment d'une pédale à l'autre : à chaque fois qu'il relâche la pédale d'accélérateur, le véhicule freine de lui-même.

Mais attention, ce ne sont pas les freins qui sont utilisés pour autant, car le véhicule est programmé pour ralentir en réduisant automatiquement la vitesse des moteurs. Le freinage régénératif est ainsi exploité au maximum et le moteur électrique, qui n'est plus alimenté, mais continue de tourner transforme l'énergie cinétique en électricité qui est stockée dans la batterie.

Avec cette fonctionnalité, l'utilisation de la pédale de frein devient quasiment inutile en milieu urbain, lorsque les véhicules évoluent à vitesse réduite, et cela peut représenter un certain confort lorsque le trafic n'est pas fluide ou que les segments d'accélération se multiplient sur de petites distances.

Outre le confort que cela procure au conducteur, on profite au passage d'une recharge de batterie, tout en limitant l'usure des plaquettes et disques de frein, ce qui a un impact intéressant sur les couts d'entretien, mais entraine également une réduction des émissions de particules fines liées aux particules des plaquettes dans l'atmosphère. On pourra donc limiter l'entretien et augmenter la durée de vie des plaquettes de frein avant notamment.

Selon les modèles et constructeurs, la puissance du freinage automatique est plus ou moins importante, et dans tous les cas, l'utilisation de cette technologie nécessite un temps d'adaptation avec une modification de son profil de conduite.

Dans tous les cas, la conduite à une pédale n'est pas adaptée à toutes les configurations : à haute vitesse, comme sur autoroute par exemple, le ralentissement offert par le freinage régénératif n'est pas adapté au freinage d'urgence ni même à immobiliser pleinement le véhicule sur une distance réduite.

