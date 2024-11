Le prix des voitures électriques est souvent présenté comme un frein à l'achat, tout comme l'autonomie et la peur de tomber en panne de batterie. Les planificateurs de trajet permettent d'organiser les longs trajets mais encore faut-il trouver des bornes de charge sur l'itinéraire.

Si la charge à la maison est un atout pour bon nombre de propriétaires L'infrastructure des bornes de recharge sur le territoire sera vitale pour que la voiture électrique ne se limite pas à un moyen de transport purement local, à quelques dizaines de kilomètres autour du domicile.

150 000 bornes publiques

Le sujet de la densification des réseaux de bornes de recharge est un sujet récurrent pour le gouvernement qui avait tenté d'inciter à atteindre rapidement un objectif de 100 000 bornes de charge d'ici fin 2022.

Le cap a été atteint avec un peu de retard au printemps 2023 mais il ne marque qu'un point d'étape et les déploiements se poursuivent afin d'essayer de disposer de 400 000 points de charge dans l'Hexagone d'ici 2030.

Selon les données de l'Avere-France, on comptait désormais 150 000 points de charge à la fin du mois d'octobre, toutes puissances confondues, en plus d'environ 2 millions de points de charge privés personnels et professionnels.

Un taux de disponibilité perfectible

Le nombre et la répartition sont importants mais il ne fait pas tout. Seules 10% des bornes de charges pubiques offrent une puissance de 150 kW ou plus pour une charge "rapide" (moins d'une demi-heure), permettant d'envisager de longs trajets.

Par ailleurs, l'Avere-France estime à 70% le taux de disponibilité des bornes de charge. La mauvaise expérience de se trouver avec une borne défectueuse ou désactivée reste donc encore un scénario trop souvent possible, même si l'organisme indique qu'il y a 95% de chance de trouver immédiatement au moins une borne de charge disponible dans les stations en proposant plusieurs.

L'infrastructure des bornes de recharge publiques consomme 45,9 GWh, soit 0,01% de la consommation électrique mensuelle du pays, ce qui reste encore très maîtrisable.

Dans la problématique des bornes de charge, il y a aussi celle du prix de et des formules d'accès payant, sur lesquels l'Autorité de la Concurrence a émis un avis en juin dernier pour tenter d'homogénéiser le marché.

Et les bornes de charge ne sont pas la seule solution pour recharger des voitures électriques. Si les panneaux solaires embarqués dans la carrosserie peuvent toujours apporter un minimum de charge pour ne pas tomber totalement en panne, d'autres solutions comme des systèmes de charge sans fil par induction via un système installé sous le bitume des routes et autoroutes pourraient à l'avenir contribuer à ce que les batteries disposent toujours d'une réserve d'électrons.