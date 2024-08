On commence avec le vélo électrique Engwe X26.

Doté d'un moteur puissant de 1 000 W, il peut atteindre une vitesse de 50 km/h et grimper facilement les pentes, tandis que le système de double batterie permet de parcourir jusqu'à 92,7 km avec une seule charge.

Les freins à disque hydrauliques et le dérailleur Shimano à 8 vitesses assurent une conduite sûre et confortable, s'adaptant aisément aux diverses conditions de la route.



Les pneus larges 26 x 4,0 pouces de type moto garantissent une adhérence maximale, une grande stabilité et une excellente résistance au glissement sur tous les types de terrain. On trouve également un système de suspension triple unique qui assure une conduite confortable en atténuant considérablement les chocs.

Retrouvez le vélo électrique Engwe X26 à 1 749 € grâce au code SCGAEZ sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.





On peut également trouver les articles suivants en promotion :

