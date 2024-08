On commence avec le mini PC GEEKOM A7.

Il est doté d'un processeur Ryzen 9 7940HS (8 cœurs, 16 threads, 16 Mo de cache, jusqu'à 5,2 GHz), basé sur la nouvelle architecture Zen 4 et un procédé de fabrication en 4 nm. Idéal pour le montage vidéo et photo, les tâches bureautiques, le visionnage de vidéos en 4K, les jeux haut de gamme, la virtualisation et bien plus encore.

La carte graphique est une Radeon 780M avec architecture RDNA3, destinée à améliorer les performances visuelles, et prise en charge du ray tracing.

Le GEEKOM A7 intègre 32 Go de RAM DDR5-5600 en double canal (extensible jusqu'à 64 Go) ainsi qu'un SSD PCIe Gen4 x4 de 2 To.

Équipé d'un port USB4 avec un débit allant jusqu'à 40 Gbit/s, le mini PC permet le chargement, la gestion de plusieurs moniteurs et des connexions à des disques externes à grande vitesse. Grâce à deux ports HDMI et un port Type-C complet, le GEEKOM A7 permet d'afficher sur un écran en 8K ou sur jusqu'à quatre écrans en 4K.

Il prend en charge le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2 et intègre aussi un port Ethernet 2,5 Gigabit.

Le mini PC GEEKOM A7 avec Ryzen 9 est au prix de 749 € grâce au code 8A4CKZUJ sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.



On continue avec le PC fixe gaming CyberPowerPC.

Il embarque un processeur Intel Core i7 14700KF avec 20 cœurs, 28 threads et une vitesse d'horloge de base de 3,4 GHz pouvant atteindre jusqu'à 5,6 GHz.

La carte graphique est une GeForce RTX 4080 Super. Équipée de l'architecture Nvidia Ampere, elle intègre des cœurs RT et Tensor améliorés, offrant un ray tracing en temps réel d'une grande qualité et des performances d'IA optimisées. Elle offre jusqu'à 16 Go de mémoire GDDR6X ultrarapide et sa technologie de refroidissement avancée maintient des températures optimales.

32 Go de RAM DDR5 et un SSD M.2 NVME de 2 To sont également intégrés.

Le PC fixe gaming CyberPowerPC est en ce moment à 1 779,99 € au lieu de 1 999,99 €, soit une remise de 11 % sur Rue du Commerce avec livraison gratuite.



Enfin, on termine avec l'écran PC gaming incurvé Gigabyte G34WQC A-EK.

Il s'agit d'un large écran VA de 34 pouces au format 21:9 avec une résolution QHD, une courbure de 1500R, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et des couleurs en 8 bits.

Grâce à un rapport de contraste de 4000:1, le G34WQC offre des noirs plus profonds et plus homogènes dans des environnements sombres ou faiblement éclairés. Par ailleurs, avec une couverture de 90 % du DCI-P3 et la certification VESA DisplayHDR 400, il assure des couleurs riches et précises.

Compatible avec la technologie Adaptive Sync, le moniteur élimine efficacement le décalage et le déchirement de l'image.

Retrouvez l'écran PC gaming incurvé Gigabyte G34WQC A-EK en promotion à 306,21 € au lieu de 379,95 €, soit une remise de 19 % sur Amazon.



À découvrir également sur GNT :