On démarre avec le vélo électrique iScooter EB3.

Il est doté d'une batterie au lithium 36 V 10,4 Ah, qui offre une autonomie remarquable pouvant atteindre 100 km. Son moteur sans balais de 500 W assure des performances élevées, facilitant les déplacements rapides et l'ascension de pentes légères.

Les freins à double disque électroniques garantissent une puissance de freinage optimale, réduisant la distance d’arrêt et renforçant la sécurité et la réactivité lors de la conduite.

Pour plus de confort, l’iScooter EB3 est équipé d’un système de suspension avant avec fourche renforcée, capable d’absorber efficacement les chocs causés par les irrégularités de la route.

Enfin, ses pneus gonflables de 26 pouces, conçus pour résister à l'usure, sont renforcés par une chambre à air épaisse, assurant une excellente tenue de route.

Retrouvez le vélo électrique iScooter EB3 à 519,99 € au lieu de 729,99 € (prix officiel), soit une remise de 29 % sur la Fnac avec livraison gratuite depuis la Pologne.



On enchaîne avec l'enceinte Bluetooth portable Harman Kardon Luna.

Grâce à son système audio bidirectionnel doté d’un haut-parleur de graves et d’un haut-parleur haute fréquence, elle délivre un son clair et dynamique accompagné de basses percutantes, capable de remplir une pièce ou d’animer vos moments en extérieur, avec une puissance de 40W RMS.

Connectez deux appareils mobiles en simultané, pour alterner les sources et partager facilement vos playlists via le streaming audio Bluetooth. Vous pouvez également jumeler deux enceintes Luna pour créer une véritable expérience stéréo.

La Luna assure jusqu’à 12 heures d’autonomie. Étanche à l’eau jusqu’à 1 mètre et totalement protégée contre la poussière (indice IP67), elle vous accompagne aussi bien en intérieur qu’en plein air.

La Harman Kardon Luna est disponible en noir à 129,99 € au lieu de 179,99 € (prix officiel), soit une remise de 28 % sur Boulanger.

Elle est également disponible au même prix en gris.



Enfin, on termine ce top 3 avec l'écran PC gaming OLED incurvé Gigabyte MO34WQC.

Ce moniteur OLED incurvé de 34 pouces, offrant une immersion visuelle exceptionnelle grâce à sa courbure 1800R et sa résolution WQHD de 3440 x 1440 pixels. Il se distingue par un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 175 Hz et un temps de réponse hyper rapide de 0,03 ms, garantissant une réactivité sans compromis.

L’écran propose un affichage 10 bits et couvre 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 pour des couleurs riches et fidèles, sublimées par la certification VESA DisplayHDR True Black 400. Grâce à la technologie FreeSync Premium Pro et à la certification ClearMR 13000, vous profitez d’une expérience fluide et sans flou de mouvement, même dans les scènes les plus rapides.

Le contrôle KVM multiplateforme intégré vous permet de basculer facilement entre plusieurs appareils avec un seul ensemble clavier/souris, simplifiant la gestion de votre espace de travail.

L'écran PC OLED Gigabyte MO34WQC est en ce moment à 604,89 € au lieu de 709 €, soit une remise de 15 % sur Amazon.

