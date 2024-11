On commence avec le vélo électrique Moma Bikes 26.2.

Cette version 26 pouces présente deux améliorations notables par rapport à son prédécesseur : des freins à disque hydrauliques et un porte-bagages intégré au cadre.

Le vélo est doté d'un cadre en aluminium 7005, d'un moteur de 250W et d'une batterie lithium-ion de 36V 16Ah assurant une autonomie jusqu'à 80 km sur une seule charge.

Son affichage LCD sur le guidon offre 5 niveaux d’assistance, vous permettant de consulter en temps réel des informations essentielles telles que la vitesse, la distance parcourue, la capacité de la batterie ou encore le niveau d'assistance sélectionné.

Le dérailleur Shimano RD-TY300 à 7 vitesses, accompagné de la manette Shimano SL-TX50, assure des changements de vitesses doux et précis, tandis que la fourche avant avec suspension et les freins à disque hydrauliques garantissent une conduite confortable et un freinage puissant.

Le vélo est équipé de nombreux accessoires pour plus de confort, dont des poignées ergonomiques, une selle confortable, un porte-bagages arrière intégré, des garde-boues, une béquille et des feux LED avant et arrière.

Retrouvez le Moma Bikes 26.2. à 962,99 € avec le code BF50 sur Pixmania avec en plus 150 € offerts sur votre cagnotte Pix. Pour information, le prix officiel du vélo s'élève à 1 650 €.



