Le Black Friday touche bientôt à sa fin à la Fnac et chez Darty ! Jusqu’au 2 décembre inclus, bénéficiez de remises allant jusqu’à -50 % à la Fnac, avec de nouvelles ventes flash valables 24 heures à découvrir chaque jour. En prime, les adhérents Fnac+ peuvent profiter d’une offre exclusive : +10 € offerts tous les 100 € d’achat avec le code BF10. Si vous n’êtes pas encore membre, la carte Fnac+ est actuellement disponible à 4,99 € pour 1 an, donnant accès à des remises supplémentaires et à la livraison express gratuite sur des milliers de produits.

Chez Darty, retrouvez également des réductions allant jusqu’à -40 % sur des catégories phares : informatique, petit électroménager, téléphonie, image et son, mobilité urbaine... Comme à la Fnac, de nouvelles ventes flash sont mises en ligne chaque jour et valables uniquement pendant 24 heures.

Voici une sélection des dernières meilleures offres pour profiter pleinement du Black Friday chez la Fnac et Darty.

Les meilleures offres du Black Friday Fnac

Rendez-vous sur la Fnac pour consulter toutes les promotions du Black Friday.

Les meilleures offres du Black Friday Darty

Retrouvez toutes les remises sur la page dédiée au Black Friday Darty.

Découvrez également nos autres articles consacrés au Black Friday :