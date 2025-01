Voici tout d'abord le NCM Milano T3s - 28''.

Il est équipé d’une batterie amovible de 48V 12Ah (576Wh), entièrement intégrée au cadre et permettant une autonomie allant jusqu’à 100 km par charge.

Le moteur arrière de 250W offre une assistance fluide à une vitesse maximale de 25 km/h, avec un couple de 55 Nm qui assure des reprises efficaces et facilite les montées.

L'écran rétroéclairé Das-Kit L7 offre un contrôle simple et intuitif de l’assistance électrique avec 6 niveaux réglables, et permet de surveiller la vitesse, la distance parcourue et l’autonomie restante.

Le T3s propose une position de conduite ergonomique entièrement ajustable. La selle Selle Royal en gel et le guidon réglable permettent une posture droite et stable, tandis que le cadre bas facilite la montée et la descente du vélo. À l’arrêt, la hauteur adaptée du cadre permet de poser les pieds au sol sans effort.

Retrouvez le vélo électrique NCM Milano T3s 28'' en noir à 999 € au lieu de 1 299 € pour les soldes, soit une remise de 23 % sur la Fnac avec la livraison gratuite. Il est également disponible en blanc au même prix.





Et voici quelques autres modèles de vélos électriques proposés à prix réduit en ce moment :

