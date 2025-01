On commence avec la TV Philips Ambilight The Xtra 55PML9009 MiniLED 55".

Les téléviseurs Ambilight intègrent des lumières LED à l'arrière qui les font paraître plus grands et qui réagissent à l'image, créant un halo de lumière colorée pour une immersion unique. Avec le processeur P5 Perfect Picture Engine, chaque image est sublimée grâce à des couleurs éclatantes et un contraste précis.

La technologie Quantum Dot Mini-LED offre des couleurs intenses, des noirs profonds et une luminosité remarquable. Les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision apportent en plus un son clair et une image saisissante, même dans les scènes les plus sombres.

La plateforme TITAN OS vous simplifie la vie : reprenez vos séries depuis l’écran d’accueil et explorez facilement vos services de streaming.

Profitez également d'une fluidité exceptionnelle pour vos jeux grâce au mode automatique à faible latence, à une fréquence de rafraîchissement variable de 120Hz et à la technologie anti-saccades FreeSync Premium.

Retrouvez la TV Philips Ambilight The Xtra 55PML9009 à 723,67 € au lieu de 999 € avec le coupon à cocher sur Amazon.



On continue avec l'écran PC gaming Lenovo Legion Y27-30 66F8GAC3EU.

Cet écran VA FHD de 27 pouces offre une résolution de 1920 x 1080 pixels, des détails nets et des couleurs éclatantes sous tous les angles grâce à une couverture de 95 % de l’espace colorimétrique sRGB pour une reproduction fidèle des couleurs.

Un taux de rafraîchissement de 165Hz, pouvant être overclocké à 180Hz, garantit une latence minimale et une fluidité parfaite. Avec un temps de réponse MPRT de 0,5 ms, le moniteur supprime les flous et les ralentissements, offrant un avantage décisif dans les jeux rapides.

La technologie AMD FreeSync Premium assure une expérience de jeu fluide et sans saccades, avec un rendu visuel clair et précis.

Certifié TÜV Rheinland Eyesafe, l’écran réduit la lumière bleue nocive grâce à la technologie Low Blue Light & Eye Comfort, minimisant la fatigue visuelle tout en préservant la précision des couleurs.

L'écran PC gaming Lenovo Legion Y27-30 66F8GAC3EU est en ce moment en promotion à 189,99 € au lieu de 349,99 €, soit une remise de 46 % sur la Fnac avec livraison standard gratuite.



Et enfin, on termine avec le projecteur LCD Wanbo Mozart 1 Pro.

Il offre une résolution 1080P avec prise en charge du contenu 4K et un rapport de contraste de 3000:1.

Équipé d’un moteur optique entièrement fermé et d’une luminosité de 900 lumens ANSI, il garantit des images nettes et des couleurs éclatantes.

Son système audio, composé de deux haut-parleurs intégrés de 8 W et d’un caisson de basses, assure une couverture sonore efficace jusqu’à 60 m².

La prise en charge de Chromecast permet une diffusion sans fil fluide de l’audio et de la vidéo depuis vos appareils mobiles. Le projecteur dispose également de ports HDMI, USB et audio, ainsi que de la connectivité WiFi 5G et Bluetooth 5.0.

Les outils avancés comme la mise au point automatique, l’évitement d’obstacles, l’alignement d’écran et la correction trapézoïdale garantissent un ajustement précis et rapide de l’image projetée.

Fonctionnant sous Android TV 11, le Wanbo Mozart 1 Pro donne accès à des services de streaming comme Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+, tout en étant compatible avec plus de 8 000 applications grâce à la certification Widevine DRM L1. Google Assistant est également intégré.

Vous pouvez obtenir le vidéoprojecteur Wanbo Mozart 1 Pro à 289 € en ce moment grâce au code 9NBYMMC7ES sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.

De plus, une enceinte Bluetooth portable Tronsmart Trip 10W Camouflage vous est offerte en ce moment pour l'achat du Wanbo Mozart 1 Pro.



