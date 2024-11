Le Singles' Day, équivalent du Black Friday mais de bien plus grande envergure en Chine, est célébré le 11 novembre et a gagné en popularité dans de nombreux pays ces dernières années. Geekbuying offre un accès anticipé à ses promotions spéciales pour cet événement, incluant des coupons exclusifs, des tirages au sort et des opportunités de gagner des G-coins, tout cela pendant la période précédant le 11 novembre.

Les codes promos suivants sont disponibles pour l'ensemble du site :

-50 € dès 500 € : 24NOV11S1

-25 € dès 300 € : 24NOV11S2

-15 € dès 200 € : 24NOV11S3

-10 € dès 100 € : 24NOV11S4

-5 € dès 50 € : 24NOV11S5

De nombreux coupons exclusifs, disponibles en quantité limitée, sont également offerts pour certaines catégories :

-40 € dès 600 € dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE1

-30 € dès 400 € dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE2

-15 € dès 200 € dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE3





-20 € dès 200 € dans la catégorie maison et jardin intelligents : 24NOVSHE1

-15 € dès 150 € dans la catégorie maison et jardin intelligents : 24NOVSHE2

-20 € dès 200 € dans la catégorie téléphones et accessoires : 24NOVSPE1

-50 € dès 500 € dans la catégorie générateurs et énergie portable : 24NOVPS1

-50 € dès 650 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC50

-30 € dès 450 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC30

-20 € dès 300 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC20

-15 € dès 200 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC15

-10 € dès 120 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC10

-7 € dès 80 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC07

-5 € dès 50 € dans la catégorie électronique grand public : GKB2411EC05



Enfin, profitez de 5 € de réduction pour tout achat de 200 € et plus, et de 10 € de réduction dès 400 €, en réglant par PayPal, carte de crédit ou carte de débit.

On débute ce spécial vélos électriques avec le Onesport OT16.

Pliable, il est équipé d'un moteur sans balais de 250 W développant un couple de 40 Nm et permettant d'atteindre jusqu'à 25 km/h, ainsi que de larges pneus tout-terrain de 20 x 3,0 pouces.

Le vélo propose 3 modes de conduite (électrique pur, assistance au pédalage et mode vélo classique), et sa batterie lithium-ion de 48 V / 15 Ah permet de parcourir plus de 120 km en conduite assistée sur une seule charge.

L'écran LCD affiche clairement de jour comme de nuit les informations essentielles telles que la vitesse, l’autonomie de la batterie, les niveaux d’assistance et le kilométrage. De plus, l'application vous permet de vérifier l’état du vélo et de le verrouiller directement depuis votre téléphone à tout moment.

Les freins à disque avant et arrière, robustes et fiables, garantissent un freinage souple et sécurisé tandis que la suspension avant absorbe les chocs et garantit un confort optimal sur tous les terrains.

Le Onesport OT16 est disponible à 709 € en noir / marron grâce au code NNNFROPOT16 avec expédition gratuite depuis l'UE. Vous pouvez également le précommander au même prix en blanc.

À noter que son prix officiel s'élève à 1 099,99 $, soit environ 1 020 €.



Voici quelques autres vélos électriques en promotion pour l'avant-première du Singles' Day Geekbuying :

Retrouvez toutes les informations et le programme des événements dans le guide de l'avant-première 11.11 de Geekbuying.