On commence avec le vélo électrique Touroll J1 ST, que nous avons eu l'occasion de tester récemment.

Il est équipé d'un moteur sans balais de 250 W offrant un couple de 45 N.m et une vitesse de 25 km/h, ainsi que d'une batterie lithium-ion amovible de 561,6 Wh permettant une autonomie maximale de 100 km en mode assistance.

Le vélo offre 5 niveaux d'assistance au pédalage (12, 15, 18, 21 et 25 km/h) et un mode marche à 6 km/h.

Avec ses pneus en caoutchouc de 27,5 pouces, le J1 ST offre une traction et une stabilité améliorées sur tous les terrains, garantissant une montée stable et une conduite douce sur des routes inégales. Le dérailleur Shimano à 7 vitesses permet de changer de vitesse facilement.

Les amortisseurs mécaniques absorbent les chocs et les vibrations et la fonction de verrouillage permet d'activer ou désactiver l'amortisseur pour une conduite rapide sur routes plates ou plus confortable sur terrains accidentés.

Le J1 ST possède un éclairage certifié StVZO (règlement allemand), dont les caractéristiques incluent un éclairement de 10 lux à 10 mètres de distance et un angle de faisceau adapté pour minimiser l’éblouissement des autres usagers.

Le vélo intègre également un écran LCD avec port USB, une potence réglable, des garde-boue avant et arrière et un porte-bagages arrière robuste.

Le Touroll J1 ST est à 759 € avec le code NNNFRTJ1ST sur Geekbuying et est livré gratuitement depuis la Pologne (prix officiel 1 007 €). Une réduction supplémentaire de 20 € s'applique en plus automatiquement au moment du paiement.



Voici quelques autres modèles Touroll à prix réduit sur Geekbuying en ce moment :

Touroll B1 à 492,79 € avec le code 12ANNI1 + réduction supplémentaire de 10 € au moment du paiement (prix officiel 711 €) (250W, 26", autonomie 90 km, 25 km/h, couple 45Nm, Shimano 7 vitesses)





Touroll U1 à 519 € avec le code NNNFRTU126 + réduction supplémentaire de 10 € au moment du paiement (prix officiel 649 €) (250W, 26", autonomie 65 km, 25 km/h, couple 45Nm, Shimano 21 vitesses)





Touroll U1 à 569 € avec le code NNNFRTU129 + réduction supplémentaire de 10 € au moment du paiement (prix officiel 699 €) (250W, 29", autonomie 65 km, 25 km/h, couple 45Nm, Shimano 21 vitesses)





Touroll J1 à 709 € avec le code NNNFRTJ1 + réduction supplémentaire de 20 € au moment du paiement (prix officiel 849 €) (250W, 27,5", autonomie 100 km, 25 km/h, couple 45Nm, Shimano 7 vitesses)





Touroll S1 à 809 € avec le code NNNFRTS1E + réduction supplémentaire de 20 € au moment du paiement (prix officiel 949 €) (250W, 20", autonomie 100 km, 25 km/h, couple 60Nm, Shimano 7 vitesses)





