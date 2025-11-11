Touroll MA2

Profitez d'une conduite puissante et harmonieuse grâce au moteur central 250 W, délivrant 70 Nm de couple pour des montées et accélérations optimisées. Positionné au centre pour un équilibre et une traction parfaits, il améliore aussi l'efficacité énergétique. Le capteur de couple garantit une assistance réactive, tandis que 5 niveaux d'assistance (PAS) réglables, jusqu'à 25 km/h, permettent d'adapter le soutien à chaque situation.

Équipé d'une batterie haute capacité 36V 13Ah amovible, le vélo électrique MA2 offre jusqu'à 100 km d'autonomie en une charge. Conçue pour un usage quotidien, la batterie s'ôte facilement pour la recharge et intègre des protections avancées pour une sécurité et durabilité accrues.

La sécurité est renforcée avec des freins à disque hydrauliques haute performance, réduisant la distance de freinage jusqu'à 30 % par rapport aux systèmes mécaniques traditionnels. Qu'il s'agisse de circuler en ville ou de descendre des routes sinueuses, les freins assurent une performance fiable et constante dans toutes les conditions.

Le confort est accru grâce à une fourche suspendue verrouillable. Le débattement de 80 mm du MA2 absorbe les chocs sur les surfaces irrégulières, garantissant une conduite fluide sur chemins ou graviers. Sur route lisse, vous pouvez verrouiller la fourche pour optimiser l'efficacité du pédalage, idéale pour les trajets urbains.

Le design ergonomique avec cadre ouvert type "col de cygne" facilite l'enjambement, rendant le vélo accessible à tous. Avec une potence ajustable et une selle réglable en hauteur, le vélo s'adapte à toutes les morphologies et préférences de conduite.

Des fonctionnalités pratiques pour un usage quotidien complètent l'ensemble : des garde-boues, des pneus robustes 27,5 pouces, une transmission Shimano 7 vitesses, des éclairages certifiés StVZO et un écran LCD intuitif.

Retrouvez le vélo électrique Touroll MA2 au prix réduit de 765,12 € avec le code 11FR85 en ce moment sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 1 099 €).

Touroll J1 ST

Ce vélo est équipé d'un moteur sans balais puissant offrant un couple de 45 Nm, vous permettant d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Grâce à sa batterie amovible, qui permet une recharge pratique, vous pouvez profiter d'une liberté illimitée et d'une autonomie maximale impressionnante de 100 kilomètres.

Pour s'adapter à votre conduite, il propose 5 niveaux d'assistance au pédalage et une transmission Shimano à 7 vitesses, garantissant un changement de vitesse fluide. Le confort est assuré par une suspension fiable avec un débattement de 80 mm, que vous pouvez déverrouiller pour affronter différents terrains ou verrouiller pour améliorer l'efficacité sur route lisse. Les grands pneus de 27,5 pouces par 2,1 pouces roulent en douceur sur diverses surfaces.

Côté sécurité, on trouve un double système de freinage, combinant freins à disque et frein électronique pour une puissance d'arrêt instantanée et fiable. Les éclairages certifiés StVZO vous permettent de voir et d'être vu en toute sécurité.

Le tout est complété par un écran LCD de 1,8 pouce qui affiche les données en temps réel comme la vitesse, le niveau d'assistance et la batterie. Le vélo dispose même d'un port USB pour recharger vos appareils en déplacement.



Enfin, la potence réglable vous permet de personnaliser votre position pour un confort optimal, et des supports sont prévus pour un porte-bagages avant et un porte-bouteille.

Pour plus de détails, allez voir notre test du Touroll J1 ST.

Vous pouvez obtenir le Touroll J1 ST au prix exceptionnel de 594,43 € avec le code 11FR85 en ce moment sur AliExpress dans le cadre du Singlé's Day, avec la livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 979 €).