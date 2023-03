La mobilité urbaine pose une grande question écologique. En effet, la pollution actuelle de nos villes devient de plus en plus importante et certaines municipalités en viennent à interdire l'accès à certains véhicules dans les agglomérations. Afin de lutter contre l'exclusion, vous pouvez tout à fait vous équiper d'un appareil électrique, exempt de discrimination.

Commençons avec le vélo électrique ENGWE EP-2 Pro pliable. Ce vélo pliable possède des roues de 20" à pneus larges. Son moteur de 750 W, alimenté par une batterie 48 V de 13 Ah de capacité, vous donne une autonomie d'environ 100 km. Sa vitesse maximale avoisine les 35 km/h. Pour arrêter ce véhicule, des freins à disque sont montés d'origine à l'avant et à l'arrière.

Ce vélo électrique ENGWE EP-2 Pro pliable est vendu 929 € au lieu de 1362,43 € avec le code promo 7VAWJAO7. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours depuis des dépôts européens, gratuitement. A noter que si vous payez par CB ou Paypal, vous aurez une remise supplémentaire de 23,40 €, soit un prix final de 905,60 €.





Continuons avec le vélo électrique ELEGLIDE T1 STEP-THRU. Cet engin de mobilité possède des roues de 27,5 pouces (pneus route) montées avec deux freins à disque (avant et arrière). Son moteur électrique de 250 W en 36 V vous propulse sur une distance d'environ 100 km grâce à la capacité de sa batterie de 12,5 Ah. Il est équipé d'un dérailleur 7 vitesses SHIMANO pour une vitesse de jusqu'à 25 km/h max. Le poids total admissible est de 120 kg.

Ce vélo électrique ELEGLIDE T1 STEP-THRU est vendu 873,19 € au lieu de 1103,15 € avec le code GKB23MS1 et seulement 849,79 € en cas de paiement via CB ou Paypal. La livraison est estimée sous 2 à 7 jours, gratuitement, depuis la Pologne.





Enchainons avec la trottinette électrique Halo Knight T107 Pro. Cet engin haute performance possède un "dual motor" de 6000 W (2 fois 3000 W). Sa batterie de 60 V, d'une capacité de 38,4 Ah, vous offre une autonomie d'environ 80 km. Elle peut atteindre une vitesse impressionnante de 95 km/h (donnée du site). Cette machine de guerre est dotée de freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière.

Cette trottinette électrique Halo Knight T107 Pro est vendue 1399,99 € au lieu de 1519,99 € avec le code promo NNNHALOT107 et seulement 1376,59 € en cas de paiement CB ou Paypal. La livraison est gratuite sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Le site Geekbuying prévoit de vous faire économiser encore plus avec des codes promotionnels utilisables sur tous vos achats à savoir :

GKB23MS1 à partir de 561 €, remise de 46,80 €

à partir de 561 €, remise de 46,80 € GKB23MS2 à partir de 280 €, remise de 18,70 €

à partir de 280 €, remise de 18,70 € GKB23MS3 à partir de 93,60 €, remise de 9,36 €

à partir de 93,60 €, remise de 9,36 € GKB23MS4 à partir de 28 €, remise de 2,80 €

à partir de 28 €, remise de 2,80 € Passé 600 € de commande, 23,40 € de remise en payant via Paypal ou carte bancaire

Passé 468 € de commande, 14 € de remise en payant via Paypal ou carte bancaire

Passé 187 € de commande, 9,36 € de remise en payant via Paypal ou carte bancaire.





Toutes ces offres, et bien d'autres sont disponibles sur le site de Geekbuying.





