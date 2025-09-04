Depuis le lancement de sa nouvelle formule le 30 août 2024, le service Vélô Toulouse, opéré par JC Decaux pour le compte de Tisséo, a changé de dimension. En seulement douze mois, les chiffres donnent le tournis : le nombre d'abonnés longue durée a bondi de 31 700 à 65 300, plus de 10 millions de trajets ont été enregistrés et l'usage quotidien a tout simplement triplé. Un engouement qui dépasse de loin les prévisions les plus optimistes.

Quelles sont les raisons de ce succès fulgurant ?

Plusieurs facteurs expliquent cette ruée vers les deux-roues en libre-service. Le succès s'explique d'abord par l'arrivée massive des vélos à assistance électrique (VAE), qui représentent aujourd'hui la moitié de la flotte et des locations.

Plus confortables et permettant de parcourir de plus longues distances, ils ont séduit une nouvelle clientèle. Cette croissance a été favorisée par l'expansion du réseau, qui est passé de 270 à 400 stations, ainsi qu'une application mobile très appréciée qui simplifie considérablement l'expérience utilisateur.

Comment ces chiffres se manifestent-ils dans la pratique quotidienne ?

On peut sentir l'essor de la pratique dans les rues de la Ville rose, où s'enregistrent en moyenne 29 500 locations par jour.

Le 28 mai 2025 a même établi un nouveau record de passage avec 43 490 trajets effectués en une seule journée. L'usage des vélos est remarquable : un vélo traditionnel est exploité jusqu'à 10 fois par jour, tandis qu'un VAE l'est jusqu'à 14 fois !

Cette utilisation intensive s'accompagne d'une grande satisfaction de la clientèle, évaluée à 81%.

Quel est l'avenir pour Vélô Toulouse ?

Face à ce plébiscite, Tisséo accélère le déploiement. Dès la fin du mois de septembre 2025, le service va s'étendre au-delà de Toulouse pour desservir six communes de la première couronne : Aucamville, Balma, Blagnac, Labège, Ramonville, et Tournefeuille.

Concrètement, cela se traduira par l'ajout de 45 nouvelles stations et de 350 vélos supplémentaires. Une nouvelle étape qui confirme, selon les mots de Jean-Michel Lattes, président de Tisséo, que la métropole est entrée dans une "nouvelle ère en termes de déplacements".

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les différents types de vélos disponibles ?

La flotte de Vélô Toulouse se compose de deux modèles facilement identifiables à leur couleur : les vélos mécaniques (roses) et les vélos à assistance électrique ou VAE (oranges). Les VAE, qui constituent 50% du parc, offrent une autonomie allant jusqu'à 40 km et sont équipés d'un port USB pour recharger son smartphone.

Le service est-il cher ?

L'approche économique est basée sur des adhésions facilement abordables (par exemple, 20 € par an pour un étudiant), offrant une demi-heure de déplacement initialement gratuite. Ce dispositif est conçu pour promouvoir les déplacements de courte distance et le renouvellement rapide des vélos, qui ne sont pas prévus pour être gardés toute la journée par un même utilisateur.