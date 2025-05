Voici tout d'abord l'Eleglide T2.

Équipé d'une batterie lithium-ion amovible de 486 Wh (36 V, 13 Ah), il peut atteindre jusqu'à 100 km d’autonomie en mode assistance. Son moteur sans balais développe un couple de 45 Nm, une puissance maximale instantanée de 450 W et une vitesse de pointe de 25 km/h, idéal pour gravir les pentes ou accélérer rapidement. Le capteur de cadence à 12 signaux par tour garantit une assistance fluide et réactive, pour un pédalage naturel et sans à-coups.

Le vélo est doté de freins à disque hydrauliques qui assurent une meilleure maîtrise du freinage, une puissance accrue et une réactivité optimale. Comparés aux freins mécaniques traditionnels, ils permettent une réduction de la distance de freinage pouvant atteindre 30 %. Pour une conduite nocturne plus sûre, le T2 intègre un éclairage certifié StVZO, garantissant une visibilité maximale sans éblouir les autres usagers.

La fourche avant à suspension absorbe les chocs et les irrégularités du terrain, améliorant nettement le confort et la stabilité. Le système de blocage permet d’adapter la suspension selon le type de sol, pour une efficacité optimale en ville comme sur les chemins. Grâce à une potence et une selle réglables, chacun peut adapter la position de conduite à sa morphologie. Le guidon ergonomique et légèrement courbé facilite les longs trajets tout en réduisant la fatigue.

Le T2 est équipé d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses, offrant des changements de rapport fluides et précis, pour s’adapter facilement à tout type de parcours. Ses pneus de 27,5 x 2,1 pouces en caoutchouc garantissent une excellente adhérence et une conduite stable, que ce soit sur route ou sur sentiers.

L’écran LCD embarqué affiche en temps réel les données essentielles : vitesse, distance, niveau de batterie et mode d’assistance sélectionné. Vous pouvez choisir parmi 5 niveaux d’assistance (12, 15, 18, 21 ou 25 km/h) et activer le mode d’assistance à la marche (6 km/h).

L’application mobile Eleglide permet également de verrouiller le vélo, de configurer un mot de passe ou de régler la mise en veille de l’écran.

Retrouvez l'Eleglide T2 à 769 € grâce au code NNNFRET2 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.





