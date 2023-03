Aujourd'hui, les commerçants nous ont encore proposé une grande quantité de produits affichant de belles remises. Comme d'habitude, nous vous avons concocté une liste supplémentaire d'articles à prix réduit.

Commençons par le vidéoprojecteur 4K Samsung The Premiere LSP7T. Cet appareil possède une focale laser très courte, ce qui vous permet de diffuser de l'image sur un mur ou une toile sans avoir à le placer à une grande distance. Il possède la même interface qu'une TV, avec Android installé d'origine. Sa définition 4K vous assure une qualité d'image irréprochable au vu de la technologie de laser qu'embarque ce projecteur vidéo.

Ce vidéoprojecteur 4K Samsung The Premiere LSP7T est vendu 1999 € au lieu de 3499 € soit 1500 € d'économie chez Samsung. Il est possible de le payer en 3, 4 ou 36 fois sans frais, la livraison est offerte et le retour est gratuit.

D'autres produits sont également en promotion chez Samsung à savoir :





Et d'autres produits sont à prix réduit comme :

PC portable

PC de bureau

Smartphone

Accessoire PC

Aspirateur







