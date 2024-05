Apple a récemment été bousculée par Bruxelles avec la mise en application de la loi sur l'obsolescence programmée et l'uniformisation du port USB-C en tant que chargeur universel pour les appareils électroniques.

Cette mesure a ainsi contraint Apple à enterrer son port Lightning pour installer de l'USB-C sur son iPhone. La directive prévoit ainsi que chaque appareil électronique de petite et moyenne taille soit équipé d'un port USB-C d'ici la fin de l'année 2024, et d'ici 2026 pour les ordinateurs portables. Apple a donc pris un peu d'avance avec son iPhone 15, mais la directive pourrait malgré tout rattraper la marque...

Dans le décret ainsi que l'arrêté adoptés en France, il est précisé qu'il sera illégal d'importer des appareils non conformes à compter de la fin d'année 2024, et cela vaut ainsi pour les anciens modèles d'iPhone comme l'iPhone 14 et antérieurs, qui ne sont pas équipés d'USB-C.

Le texte précise que tous les équipements "mis sur le marché", soit "commercialisés" se conforment à cette spécificité au niveau du port de charge... Dans les faits, cela pourrait donc porter atteinte au marché de l'occasion et donc des smartphones Apple reconditionnés.

Il pourrait néanmoins y avoir un aménagement spécifique au marché de l'occasion... Reste que pour Apple, la situation est complexe puisque la marque a pris pour habitude d'écouler jusqu'à 3 ou 4 générations d'appareils des années durant sur les sites tiers... D'ici la fin de l'année, les revendeurs ne devraient plus proposer que l'iPhone 15 à la vente, une situation qui ira en défaveur du consommateur qui sera alors contraint de payer le prix fort pour le dernier modèle disponible...