Les chiffres indiqués proviennent du spécialiste des marchés, Counterpoint, et classent ainsi Samsung à la première place avec 21 % de parts de marché, faisant donc de la marque le plus gros vendeur de smartphones au monde. Comparé au trimestre précédent, la marque internationale reste stable, de même d'ailleurs que ses concurrents.

Sur le podium, on trouve à la deuxième place Apple avec 16 % de parts de marché, puis Xiaomi avec 13%. Ce trio est suivi par OPPO et vivo avec respectivement 10 et 9 %. Notons la non-présence dans ce top 5 de Google, OnePlus ou encore de Sony qui sont englobés dans les 31% restant avec tous les autres petits acteurs.

Ces chiffres ne sont pas bons, la vente de smartphones a ainsi chuté de 12 % sur un an avec ce troisième trimestre qui rattrape le triste record du plus bas trimestre de 2014.

L'analyste Harmeet Singh Walia indique ainsi que « La plupart des grands fournisseurs ont continué de subir une baisse annuelle des expéditions au troisième trimestre de 2022. L'escalade de la guerre russe en Ukraine, la méfiance et les tensions politiques sino-américaines en cours, les pressions inflationnistes croissantes dans toutes les régions, une crainte accrue de récession et l'affaiblissement des monnaies nationales ont tous érodé la confiance des consommateurs, frappant une demande déjà affaiblie ».

Cependant, le dernier trimestre de l'année 2022 pourrait bouleverser le classement avec les ventes attendues de l'iPhone 14 d'Apple, même si les téléphones pliants de Samsung plaisent aussi énormément.