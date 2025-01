Les ventes de smartphones ont pu rebondir en 2024 après plusieurs années de vaches maigres mais cela ne profite pas forcément aux champions du secteur. Le marché est tout de même parvenu à progresser de 6,4% en atteignant un volume de livraison de 1,24 milliard de smartphones, selon les données du cabinet d'études IDC.

Un élément marquant : Samsung a perdu sa place de leader mondial au profit d'Apple, confirmant un échange de position qui n'était que ponctuel jusqu'à présent mais qui s'est finalement concrétisé sur l'ensemble de l'année écoulée.

Des champions gagnants...mais aussi perdants

L'écart est léger : 232,1 millions d'unités écoulées pour Apple (18,7% de part de marché), 223,4 millions pour Samsung (18% de part de marché), et il illustre en fait une légère baisse des ventes des deux champions en 2024 quand les autres acteurs sont plutôt en hausse, à commencer par Xiaomi, numéro trois mondial avec 168,5 millions d'unités écoulées et une croissance de plus de 15% de ses ventes.

Au dernier trimestre, l'écart entre Apple et Samsung était de nouveau net avec 77 millions d'iPhone écoulés, profitant de l'arrivée de la série iPhone 16 fin septembre, contre 51,7 millions de smartphones Samsung qui avait fait le choix de lancer ses smartphones pliants dès le mois de juillet pour profiter de l'effet des Jeux Olympiques de Paris mais s'est retrouvé sans proposition forte sur la suite du second semestre.

Les fabricants chinois ont la force du nombre

A côté, les fabricants chinois ont représenté 56% du total des ventes de smartphones sur le dernier trimestre de l'année, ce qui constitue un record porté par leur expansion sur les marchés européens et africains.

Xiaomi 15

En 2025, les analystes d'IDC s'attendent à une nouvelle phase de croissance des ventes de smartphones mais de façon plus modérée. Il reste notamment à voir comment va se comporter le marché US sous l'impulsion de la nouvelle administration Trump et sa volonté de faire monter les tarifs douaniers un peu partout.