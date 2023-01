Moteur de recherche, messagerie chiffrée, smartphone avec le système mobile /e/OS et autres services numériques, Qwant, Proton, Olvid et Murena ont pour credo le respect de la vie privée des utilisateurs et laissent de côté le recueil des données personnelles.

Dans le contexte de la Journée européenne de la protection des données qui a eu lieu le 28 janvier, il est légitime que ces quatre acteurs européens se manifestent. Ils le font avec le lancement du premier baromètre sur les Français et leur vie privée en ligne.

Une étude a été menée par Kantar mi-décembre dernier, auprès d'un échantillon représentatif d'un millier d'internautes français. Il en ressort que 92 % disent se sentir concernés par la protection de leurs données personnelles et 72 % ont conscience de divulguer des informations personnelles en naviguant sur internet.

Le privacy paradox

Le résultat est éloquent et même rassurant d'une certaine manière. Sauf que seulement 48 % déclarent utiliser des solutions pour protéger leurs données personnelles, même s'ils en ont majoritairement connaissance.

Quand c'est le cas, c'est principalement au plus simple avec la désactivation du suivi de la localisation, le blocage de cookies et de trackers, ou encore la navigation privée qui ne l'est pas tant que ça, si ce n'est pour les autres utilisateurs d'un même appareil.

Globalement, 65 % des Français ont tendance à privilégier l'accès à un service numérique, au détriment de la protection de leurs données personnelles. Il y a même un nom pour qualifier ce phénomène dans son ensemble… le privacy paradox. Un nom qui souligne bien que ce n'est pas un phénomène typiquement français.

Un guide pratique pour venir en aide

Qwant, Proton, Olvid et Murena ne blâment pas les internautes et préfèrent leur venir en aide avec la publication d'un guide (PDF).

En mettant l'accent sur un aspect didactique, le guide brasse des définitions et des solutions permettant de protéger les données personnelles sur le Web. Bien évidemment, les quatre acteurs en profitent pour mettre en avant leurs propres solutions.

Le guide est volontairement grand public. Il devrait obtenir un certain écho puisque d'après l'étude de Kantar, 86% des Français interrogés souhaiteraient mieux comprendre et mettre en place des solutions pour protéger leurs données personnelles sur internet.