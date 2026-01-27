La plateforme de vidéo Vimeo fait face à une nouvelle et importante vague de licenciements à l'échelle mondiale. Cette annonce a été confirmée à Business Insider par son propriétaire, la société technologique européenne Bending Spoons, quelques mois seulement après avoir finalisé l'acquisition de l'entreprise pour un montant de 1,38 milliard de dollars.

Il s'agit de la deuxième réduction d'effectifs pour Vimeo en moins de six mois, après une première coupe de 10 % de ses employés en septembre.

Quelle est l'ampleur de ces licenciements ?

Bien que Bending Spoons n'ait pas communiqué de chiffres précis sur le nombre d'employés concernés, plusieurs témoignages d'anciens salariés suggèrent une restructuration massive.

Un ingénieur vidéo affirme même que " presque tout le monde a été licencié ", y compris " toute l'équipe vidéo ".

Cette situation soulève de vives inquiétudes quant à la continuité des services et à l'avenir du contenu hébergé sur la plateforme, ainsi que pour des créateurs indépendants.

Pourquoi cette décision n'est-elle pas une surprise ?

Une telle nouvelle n'est malheureusement pas surprenante. Bending Spoons, basé à Milan en Italie, est connu pour appliquer des restructurations sévères après ses acquisitions.

La société a déjà procédé à des licenciements importants dans d'autres entreprises de son portefeuille, comme Evernote, Meetup et surtout WeTransfer, où 75 % du personnel avait été remercié.

Le modèle économique de Bending Spoons repose en grande partie sur l'acquisition et l'optimisation des coûts de sociétés technologiques établies, une stratégie financée notamment par un emprunt de 4 milliards de dollars en 2025.

Un fort contexte concurrentiel pour Vimeo

Fondé en 2004, Vimeo s'est toujours positionné comme une alternative premium à YouTube, se concentrant sur les créateurs et les professionnels de la vidéo.

Au fil des années, l'entreprise, anciennement propriété d'IAC avant son introduction en bourse en mai 2021, a tenté de diversifier ses offres avec des outils logiciels pour les webinaires et autres événements en ligne.

Récemment, la plateforme a également misé sur l'IA en lançant des outils d'écriture de scénarios et de montage vidéo. Des efforts qui n'ont pas suffi face à une forte concurrence sur le marché de la vidéo en ligne.