La plateforme vidéo Vimeo passe sous le contrôle de Bending Spoons. Entièrement en numéraire, l'opération de rachat est évaluée à environ 1,38 milliard de dollars. Annoncée ce mercredi, la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

Par la suite, Vimeo quittera la Bourse pour devenir une société privée, marquant la fin d'un chapitre et le début d'une ère pleine d'incertitudes.

Un rachat à prix d'or

La transaction valorise chaque action de Vimeo à 7,85 dollars, ce qui représente une hausse impressionnante de 91 % par rapport à son cours moyen des 60 derniers jours. L'offre intervient après une période difficile pour Vimeo.

Depuis sa scission du groupe IAC en 2021, Vimeo a vu sa valeur boursière chuter de près de 90 %, peinant à maintenir la croissance explosive connue durant la pandémie de Covid-19.

Le rachat sonne donc comme une porte de sortie pour les actionnaires, le conseil d'administration ayant unanimement approuvé l'offre qui apporte une « valeur certaine et convaincante » selon son président, Glenn H. Schiffman.

Bending Spoons, sauveur ou fossoyeur ?

L'acquéreur, Bending Spoons, n'est pas un inconnu. La société milanaise possède un portefeuille d'applications et de services bien connus, incluant Brightcove, Evernote, Meetup, komoot, Remini et WeTransfer. De quoi réunir plus de 300 millions d'utilisateurs par mois et 10 millions d'abonnés payants.

Si l'entreprise se positionne comme un partenaire à long terme, sa réputation la précède. Après le rachat d'Evernote en 2022, une grande partie du personnel américain a été licenciée et de sévères restrictions ont été imposées aux utilisateurs gratuits.

Un scénario similaire s'est répété avec WeTransfer en 2024. Rachat en juillet et licenciement de 75 % du personnel quelques semaines plus tard. Forcément, cela interroge pour Vimeo.

Des promesses pour l'avenir

Face à ces inquiétudes, les dirigeants se veulent rassurants. Luca Ferrari, patron et cofondateur de Bending Spoons, affirme vouloir réaliser « le plein potentiel de Vimeo » grâce à des « investissements ambitieux aux États-Unis et sur d'autres marchés prioritaires ».

Il promet des améliorations de performance, de nouvelles fonctionnalités avancées et la poursuite du développement d'outils basés sur l'IA.

De son côté, Philip Moyer, le patron de Vimeo, se dit « enthousiasmé par ce partenariat » qui devrait permettre à ses équipes de se concentrer sur leur mission d'être la plateforme vidéo « la plus innovante et de confiance pour les entreprises ».