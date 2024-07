D'origine lituanienne, Vinted est un acteur majeur du marché de la vente de seconde main dédié à la mode (vêtements, chaussures, accessoires). La plateforme revendique 80 millions de membres en Europe et en Amérique du Nord, dont 23 millions en France.

La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) annonce que la société Vinted vient d'être sanctionnée par son homologue en Lituanie d'une amende de plus de 2,3 millions d'euros. À partir de 2020, des plaintes avaient été déposées en France. Elles ont été partagées avec l'autorité lituanienne.

Hormis la Cnil pour la France, l'autorité lituanienne de protection des données a collaboré avec les autorités similaires de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Pologne.

Un bannissement furtif illégal

Dans un communiqué, la Cnil indique que plusieurs manquements de Vinted au règlement général sur la protection des données (RGPD) ont été retenus. Ils portent sur des difficultés rencontrées par des personnes pour le traitement de demandes d'effacement des données, une atteinte aux droits des utilisateurs.

La Cnil souligne en particulier un bannissement furtif. " Cette méthode consiste à rendre invisible pour les autres utilisateurs l'activité d'un utilisateur considéré comme malveillant (non-respect des règles de la plateforme), sans que ce dernier ne s'en aperçoive, dans le but de l'inciter à quitter la plateforme. "

La manière de mettre en œuvre ce bannissement furtif a été jugée excessive, voire discriminatoire, même si son objectif est de protéger la plateforme.

Source image : Cnil

Après une avancée sur l'affichage des prix

Vinted se dit en désaccord avec la décision et a signifié son intention de faire appel. Le mois dernier et dans un autre registre, Vinted a satisfait à plusieurs demandes en matière d'information sur les prix et de transparence. Un dialogue avait été entamé fin 2021 avec la Commission européenne et les autorités de protection des consommateurs.