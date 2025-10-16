C'est la rumeur qui affole les millions d'utilisateurs de Vinted, Leboncoin et autres plateformes de seconde main. Une vidéo TikTok, vue plus de 800 000 fois, l'affirme sans détour : à partir du 1er janvier 2026, toute vente dépassant 300 euros sur l'année vous obligera à vous déclarer auto-entrepreneur et à payer des cotisations. Une information qui a provoqué une vague d'indignation, mais qui est totalement fausse.

D'où vient cette rumeur et que dit-elle exactement ?

Tout part d'une vidéo publiée le 5 octobre sur le réseau social TikTok (retirée depuis pour de nombreux signalements). Sur fond d'images d'un vote à l'Assemblée nationale, une voix off assène qu'une nouvelle loi va "mieux encadrer la revente entre particuliers". Le couperet tomberait au 1er janvier 2026 : dès 300 euros de ventes annuelles sur Vinted, Leboncoin ou eBay, le statut d'auto-entrepreneur deviendrait obligatoire, avec paiement des cotisations Urssaf à la clé.

Pourquoi cette information est-elle totalement fausse ?

Cette affirmation est une construction de toutes pièces qui ne repose sur aucune législation. Premièrement, aucune loi de ce type n'existe ni n'est en préparation, comme le confirment de simples recherches sur le site officiel Legifrance. Deuxièmement, l'image du vote à l'Assemblée est un détournement : les chiffres ("305 voix pour, 199 contre") correspondent en réalité au scrutin sur la loi sur l'aide à mourir du 27 mai 2024.



Enfin, l'Urssaf, contactée par l'AFP, a formellement démenti, rappelant qu'en droit français, "le régime autoentrepreneur est toujours facultatif". On ne peut pas obliger un particulier à créer une entreprise pour vendre ses vieux vêtements.

Quelles sont les vraies règles pour les ventes entre particuliers ?

La législation actuelle est bien plus nuancée. Le vrai seuil n'est pas de 300 euros, mais de 2 000 euros de recettes OU 30 transactions par an sur une même plateforme. Si vous dépassez l'un de ces deux plafonds, les plateformes comme Vinted ou Leboncoin ont l'obligation légale de transmettre le montant total de vos ventes à l'administration fiscale.





Mais attention, "déclaration" ne veut pas dire "imposition". Pour la vente occasionnelle de biens personnels dont vous ne voulez plus (vêtements, livres, meubles...), ces revenus ne sont pas imposables. L'obligation de créer une entreprise et de payer des impôts ne concerne que les personnes qui achètent ou fabriquent des biens dans le but de les revendre. Il s'agit alors d'une activité professionnelle qui doit être déclarée dès le premier euro.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il se déclarer auto-entrepreneur pour vendre sur Vinted ?

Non, sauf s'il s'agit d'une activité professionnelle d'achat-revente. Pour la vente de vos biens personnels d'occasion, vous n'avez aucune obligation de créer une entreprise, quel que soit le montant de vos ventes.

À partir de quel montant mes ventes sont-elles déclarées aux impôts ?

Les plateformes sont tenues de déclarer vos revenus à l'administration fiscale si vous dépassez l'un de ces deux seuils sur une année : 30 transactions ou 2 000 euros de recettes. C'est une obligation de transparence pour la plateforme, pas pour vous.

Déclarer ses ventes signifie-t-il forcément payer des impôts ?

Non. Pour la vente de biens personnels d'occasion, les revenus ne sont pas imposables, même si la plateforme les déclare aux impôts. L'imposition ne s'applique qu'aux activités commerciales ou à des cas très spécifiques comme la vente de métaux précieux.