Le tourisme spatial permet de se rapprocher des étoiles en assurant des vols suborbitaux pour de riches clients et plusieurs entreprises tentent d'en faire une activité commerciale.

La firme Virgin Galactic du milliardaire Richard Branson travaille depuis des années à développer les technologies nécessaires et a déjà réussi plusieurs vols, dont un avec Richard Branson lui-même, préparant une mise en service régulière.

Après une période de calme de plusieurs mois, le temps de régler les difficultés d'organisation, de revoir certaines priorités et d'apporter des réponses à la FAA concernant les problèmes rencontrés lors du dernier vol, Virgin Galactic annonce la reprise imminente de ses vols commerciaux dès le mois de juin 2023.

Dernier vol d'essai avant la phase commerciale

Avant cela, un ultime vol d'essai, baptisé Unity 25, va se dérouler à la fin du mois de mai et constituera la dernière répétition générale et la vérification des dernières modifications des technologies.

Le nombre 25 rappelle qu'il s'agira du 25ème vol du vaisseau suborbital et le cinquième l'amenant jusqu'à son altitude maximum de 80 000 mètres après avoir été amené à une atltitude de départ par un avion porteur.

Le vol comprendra quatre passagers et deux pilotes de secours en plus des deux pilotes aux commandes. Il offrira quelques minutes d'apesanteur et un point de vue unique pour admirer la Terre.

En attendant Galactic 01

Après cette dernière mission d'essai, la firme lancera son premier vol commercial Galactic 01 un mois plus tard. Elle ne manquera pas de candidats au tourisme spatial avec plusieurs centaines de billets vendus jusqu'à 250 000 dollars l'unité et jusqu'à 450 000 dollars pour les dernières réservations.

Virgin Galactic a pour principal concurrent Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos (ex-patron d'Amazon) qui a également commencé à envoyer des touristes dans l'espace suborbital mais a dû interrompre ses vols après un incident.

Richard Branson lui avait volé la vedette en devançant de quelques jours le vol inaugural de Blue Origin embarquant à son bord Jeff Bezos durant l'été 2021. Mais l'un comme l'autre doivent encore faire la preuve de la viabilité du modèle économique du tourisme spatial.