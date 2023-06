Depuis le Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis, c'est aujourd'hui que doit décoller la mission Galactic 01. Il s'agit du premier vol spatial commercial de la société de tourisme spatial Virgin Galactic.

Quatre passagers vont embarquer à bord du vaisseau suborbital VSS Unity ayant aux commandes deux pilotes de Virgin Galactic. Il s'agit d'un colonel et d'un lieutenant-colonel de l'armée de l'air italienne, un ingénieur du Conseil national de la recherche d'Italie, un employé de Virgin Galactic qui est instructeur astronaute.

Ayant pour objectif d'évaluer et de mesurer les effets sur le corps humain de la phase de transition entre la gravité et la microgravité, la mission Galactic 01 comprend plusieurs charges utiles scientifiques. Elles serviront à étudier l'effet de l'environnement de microgravité sur une série de propriétés chimiques et physiques.

" La cabine du VSS Unity sera transformée en laboratoire scientifique suborbital. […] Les missions de recherche de Virgin Galactic vont ouvrir une nouvelle ère d'accès répété et fiable à l'espace pour des institutions gouvernementales et de recherche dans les années à venir ", déclare Michael Colglazier, le patron de Virgin Galactic.

Le déroulement d'un vol spatial avec Virgin Galactic

D'une durée totale de 90 minutes, le vol Galactic 01 sera diffusé en direct sur internet. Une retransmission débutera à 15h GMT sur le site du groupe (17h heure de Paris). Avec deux pilotes aux commandes, un avion porteur VMS Eve décollera et larguera le VSS Unity à environ 15 km d'altitude.

Une fois largué, le VSS Unity allumera son moteur-fusée et grimpera jusqu'à dépasser les 80 km d'altitude. Pour les agences gouvernementales américaines, il s'agit de la frontière de l'espace (entre l'atmosphère terrestre et l'espace).

L'équipage à bord du VSS Unity va expérimenter une dizaine de minutes en apesanteur. Le vaisseau redescendra en planant et se posera sur la même piste que celle utilisée pour le décollage, à la manière d'une navette spatiale.

Vers des vols toutes les semaines

Après la mission Galactic 01, Virgin Galactic prévoit un deuxième vol spatial commercial Galactic 02 pour le début du mois d'août prochain, avec à bord des astronautes privés. Au fil des années, quelque 800 clients auraient déjà un acheté un billet.

Le prix du billet était initialement compris entre 200 000 et 250 000 dollars. Il a augmenté pour atteindre 450 000 dollars. Cela reste le tourisme spatial le plus abordable pour le grand public.

Virgin Galactic ambitionne des vols spatiaux tous les mois. Grâce à une nouvelle flotte d'engins en développement pour l'horizon 2026, l'objectif est de proposer des vols à un rythme hebdomadaire.