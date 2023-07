Le mois dernier, Virgin Galactic a effectué son premier vol spatial commercial. Le deuxième est prévu pour le 10 août prochain. Si la mission Galactic 01 avait la connotation d'une mission de recherche pour l'armée de l'air italienne, la mission Galactic 02 s'inscrit davantage dans le tourisme spatial visé par le groupe.

Le vol suborbital se fera avec à bord Keisha Schahaff (46 ans), Anastatia Mayers (18 ans), Jon Goodwin (80 ans). Hormis les pilotes, ces trois passagers seront accompagnés de Beth Moses qui est Chief Astronaut Instructor de Virgin Galactic.

Du storytelling pour Virgin Galactic

Originaire des îles caraïbes, Keisha Schahaff est la gagnante de deux places, suite à sa participation à une levée de fonds organisée par Virgin Galactic pour Space for Humanity. C'est sa fille Anastatia Mayers qui l'accompagnera.

Jon Goodwin est présenté comme un aventurier qui a participé aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Pour le Royaume-Uni, il était engagé dans le slalom en canoë-kayak. Diagnostiqué de la maladie de Parkinson en 2014, il deviendra la deuxième personne atteinte de cette maladie neuro-dégénérative à se rendre dans l'espace.

L'homme de 80 ans est le seul passager à avoir acheté son billet à bord du vol de tourisme spatial. C'était en 2005 et pour un prix de 250 000 $. Sa crainte était que sa maladie ne fasse obstacle à l'accomplissement de son rêve d'espace.

Le record de William Shatner pas menacé

Le prix du billet est aujourd'hui de 450 000 dollars. Rappelons qu'il s'agit d'un vol qui dépasse les 80 km d'altitude avec un vaisseau suborbital qui a été largué par un avion porteur. Le vol dans sa totalité dure 90 minutes. Les passagers peuvent expérimenter une dizaine de minutes en apesanteur.

À souligner que Jon Goodwin ne sera pas la personne la plus âgée à se rendre dans l'espace. L'acteur canadien William Shatner l'a fait à 90 ans. C'était également pour un vol suborbital, mais avec la fusée réutilisable New Shepard de Blue Origin et à plus de 100 km d'altitude.