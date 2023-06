Virgin Galactic touche au but et annonce un premier vol spatial commercial " Galactic 01 " pour la fin de ce mois de juin. Il est prévu entre le 27 juin et le 30 juin, avec à bord trois membres d'équipage payants de l'armée de l'air italienne et du Conseil national de la recherche d'Italie.

Leur objectif sera d'évaluer et de mesurer les effets sur le corps humain de la phase de transition entre la gravité et la microgravité. Des charges utiles serviront à étudier l'effet de l'environnement de microgravité sur une série de propriétés chimiques et physiques.

Après " Galactic 01 ", un deuxième vol spatial (suborbital) commercial " Galactic 02 " est actuellement prévu pour le début du mois d'août prochain, avec à bord des astronautes privés. A priori, il devrait marquer le vrai coup d'envoi du tourisme spatial à la sauce Virgin Galactic.

D'abord des vols mensuels

Par la suite, la filiale de Virgin Group fondée par le milliardaire britannique Richard Branson évoque des vols mensuels vers l'espace… ou du moins à la frontière de l'espace, entre l'atmosphère terrestre et l'espace.

Depuis le Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis, un avion porteur VMS Eve avec deux pilotes aux commandes décolle. À près de 15 km d'altitude, il largue un vaisseau suborbital VSS Unity qui allume son moteur-fusée et grimpe à environ 90 km d'altitude.

Les passagers (quatre passagers et deux pilotes) peuvent expérimenter une poignée de minutes dans l'espace et se détacher dans un environnement de microgravité. Le vaisseau redescend et plane à la manière d'une navette spatiale pour un atterrissage sur piste.

Du tourisme spatial… abordable

Quelque 800 clients auraient déjà un acheté un billet, dont le prix a grimpé au fil des années. Un billet à bord du VSS Unity coûte actuellement 450 000 dollars. Cela reste le tourisme spatial le plus abordable pour le grand public.

Avec une nouvelle flotte d'engins en développement pour l'horizon 2026, Virgin Galactic ambitionne des vols à un rythme hebdomadaire. Le début des vols commerciaux pour Virgin Galactic est bien évidemment une étape cruciale.