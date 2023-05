Alors que l'aventure spatiale a définitivement pris fin pour Virgin Orbit, elle reprend vie dans un registre bien différent pour une autre filiale de Virgin Group et fondée par le milliardaire britannique Richard Branson.

Via des vols suborbitaux, Virgin Galactic se positionne essentiellement sur le tourisme spatial et vient d'effectuer avec succès une mission Unity 25. Avec un équipage en cabine, le précédent vol spatial en date pour Virgin Galactic (Unity 22) remontait à juillet 2021 et comptait Richard Branson parmi ses passagers.

À la suite de la mission Unity 22, Virgin Galactic avait mis en pause ses activités et a procédé à des opérations de remise en état qui ont duré plus longtemps que prévu. La Federation Aviation Administration (FAA) avait notamment ouvert une enquête pour une déviation de trajectoire de vol autorisée.

Le vol Unity 25

Depuis le Spaceport America dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis, l'avion porteur VMS Eve a décollé à 9h15 heure locale avec deux pilotes aux commandes. À 13,5 km d'altitude, il a largué le vaisseau VSS Unity comprenant deux pilotes et quatre passagers.

Le VSS Unity a allumé son moteur-fusée et a atteint au final une altitude d'environ 87,2 km, sachant que pour les agences gouvernementales américaines, la frontière de l'espace (entre l'atmosphère terrestre et l'espace) se situe à 80 km d'altitude. Il est sinon plus communément admis que la frontière de l'espace est au niveau de la ligne de Kármán, à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

Issus des rangs de Virgin Galactic, les passagers du VSS Unity ont pu expérimenter une poignée de minutes dans l'espace et se détacher dans un environnement de microgravité. Par la suite, le vaisseau VSS Unity a plané à la manière d'une navette spatiale pour son atterrissage sur piste à 10h37 heure locale.

Le premier vol commercial en approche

Unity 25 était le 25e vol pour VSS Unity, le 5e vol spatial pour Virgin Galactic et le 2e avec autant de passagers. Ce n'était toutefois pas encore le premier vol commercial. Baptisé Galactic 01, il est prévu pour fin juin prochain, dans le cadre d'un vol de recherche pour l'armée de l'air italienne.

Le premier vol commercial de tourisme spatial va devoir encore attendre pour Virgin Galactic. Pour l'obtention d'un siège, ce sont quelque 450 000 dollars qui sont à débourser.

À noter que contrairement à la mission Unity 22 très médiatisée et pour devancer un concurrent comme Blue Origin dans le tourisme spatial avec des vols suborbitaux (actuellement à l'arrêt avec New Shepard), la mission Unity 25 n'a pas eu droit à une diffusion en direct de la part de Virgin Galactic. Une vidéo récapitulative (ci-dessus) a été publiée ultérieurement pour assurer la promotion.

N.B. : Source images : Virgin Galactic.