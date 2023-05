L'échec de la mission Start Me Up pour un premier lancement de satellites depuis le sol britannique a été de trop pour Virgin Orbit. Après avoir déposé de bilan et son placement sous le régime du chapitre 11 de la législation américaine des faillites, Virgin Orbit met définitivement un terme à ses activités.

Fondée par le milliardaire britannique Richard Branson et spécialisée dans les lancements aéroportés de petits satellites, la société a vendu aux enchères ses installations et ses équipements à trois entreprises aérospatiales.

Après cinq missions commerciales

" L'héritage de Virgin Orbit dans l'industrie spatiale restera à jamais gravé dans les mémoires. Ses technologies révolutionnaires, sa poursuite incessante de l'excellence et son engagement inébranlable à repousser les frontières du lancement aérien ont laissé une marque indélébile sur l'industrie ", déclare Virgin Orbit.

Avec son Boeing 747 Cosmic Girl et sa fusée aéroportée LauncherOne, Virgin Orbit a procédé à cinq missions commerciales et a placé une trentaine de satellites en orbite, pour des entreprises privées et des agences gouvernementales.

Ayant atteint l'espace, mais pas l'orbite cible précise, Start Me Up était la première mission depuis le Royaume-Uni à Spaceport Cornwall. Les autres missions avaient eu lieu depuis le désert du Mojave, en Californie où était le siège social de Virgin Orbit (à Long Beach).

Rocket Lab et Stratolaunch reprennent des actifs

Pour 16,1 millions de dollars, Rocket Lab reprend le bail de l'une des installations de Long Beach et la principale infrastructure de fabrication, dans le but affiché d'accélérer la production de sa fusée Neutron. Un achat qui ne comprend pas le Boeing 747 de Virgin Orbit, ni des équipements de lancements mobiles.

L'avion Cosmic Girl et des actifs en rapport sont cédés à Stratolaunch pour 17 millions de dollars. Filiale de Vast Space, Launcher se voit attribuer pour 2,7 millions de dollars les actifs de Virgin Orbit à Mojave, dont des bancs d'essai pour les moteurs de fusées et un hangar pour les avions.

CNBC ajoute qu'une société de liquidation achète le matériel de bureau de Virgin Orbit pour 650 000 dollars.