Ce devait être une mission spatiale historique et pour la première fois un lancement de satellites depuis le sol britannique. La mission Start Me Up opérée par Virgin Orbit se termine finalement par un échec en n'atteignant pas l'orbite.

Lundi soir, le Boeing 747 Cosmic Girl de Virgin Orbit a décollé du port spatial des Cornouailles (Spaceport Cornwall) à l'aéroport de Newquay dans le sud-ouest de l'Angleterre. Il transportait la fusée LauncherOne d'une vingtaine de mètres enfermant neuf satellites.

Start Me Up était une collaboration entre l'Agence spatiale britannique, le Cornwall Council (l'autorité unitaire pour les Cornouailles au Royaume-Uni), la Royal Air Force et la société Virgin Orbit fondée en 2017 par le milliardaire britannique Richard Branson.

Anomalie avec le deuxième étage

Un peu plus d'une heure après le décollage, la fusée aéroportée s'est détachée de l'avion Cosmic Girl à moins de 11 km d'altitude et a allumé ses moteurs pour atteindre une vitesse hypersonique et l'espace. Le vol s'est poursuivi avec la séparation des étages et l'allumage du deuxième étage.

Pendant l'allumage du deuxième étage de la fusée qui se déplaçait à près de 17 000 km/h, le système a connu une anomalie ayant entraîné la fin prématurée de la mission Start Me Up. La joie d'annoncer LauncherOne dans l'espace a ainsi été de courte durée.

? The first satellites launched from UK soil are now in space!#LaunchUK #StartMeUp https://t.co/rIcEwn8Crp — UK Space Agency (@spacegovuk) January 9, 2023

Virgin Orbit souligne que sur les cinq missions de LauncherOne transportant des charges utiles pour des entreprises privées et des agences gouvernementales, c'est la première mission qui n'a pas réussi à livrer ses charges utiles sur leur orbite cible précise.

Un échec qui va être dur à encaisser

À la hauteur de la médiatisation de cette première depuis le sol britannique et la perspective d'un accès souverain à l'espace pour le Royaume-Uni, l'échec de la mission Start Me Up est de taille pour Virgin Orbit qui se positionne sur le placement en orbite de satellites de 300 à 500 kg et reste en quête de stabilité financière.

La société tente néanmoins de sauver la face. " Bien que la mission n'ait pas atteint son orbite finale, en atteignant l'espace et en réalisant de nombreuses premières réalisations significatives, elle représente un important pas en avant. Les efforts déployés pour ce vol ont permis de réunir de nouveaux partenariats et d'intégrer la collaboration d'un large éventail de partenaires. "

La mission Start Me Up représentait le premier lancement orbital depuis le Royaume-Uni, mais aussi le premier lancement international pour Virgin Orbit et le premier lancement commercial depuis l'Europe occidentale.

Les neuf petits satellites de la mission couvraient plusieurs objectifs en lien avec l'observation de la Terre, la réduction de l'impact environnemental de la production, la prévention du trafic illégal, de la contrebande et du terrorisme, plusieurs fonctions en rapport avec la sécurité nationale.

Rappelons que le Royaume-Uni a choisi la région de Sutherland et une île des Shetland en Écosse comme futures bases de lancement vertical de fusées. Des lancements sont prévus dans le courant de cette année.