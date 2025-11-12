La société Visual Instruments lève le voile sur le Phantom, un écran 4K de 24 pouces. Sa particularité : il est transparent, mais utilise une projection type HUD (affichage tête haute) plutôt que l'OLED.

La technologie des écrans transparents n'est pas nouvelle. On l'a vue sur des prototypes de téléviseurs OLED ou des ordinateurs portables conceptuels. Cependant, leur application pratique sur un bureau de travail est toujours restée un véritable défi.

Une approche différente : la projection

Visual Instruments change la donne. Le Phantom n'utilise pas un panneau OLED transparent, une technologie souvent vue dans les salons. Il s'inspire plutôt des affichages tête haute (HUD) de l'aviation et des prompteurs.

Concrètement, l'image n'est pas générée sur la vitre elle-même. Un panneau caché dans la base projette l'image, qui est ensuite réfléchie sur une vitre inclinée spéciale à l'aide de miroirs.

L'utilisateur ne voit que l'image réfléchie, le verre restant parfaitement clair. Le contenu semble ainsi flotter dans l'espace.

"Travaillez comme Tony Stark"

Le principal atout mis en avant pour le Phantom est son "opacité dynamique". L'utilisateur peut ajuster le niveau de transparence selon ses besoins.

La société mentionne au moins trois préréglages distincts. Cela permettrait de passer d'un écran totalement transparent, laissant voir l'arrière-plan, à un affichage opaque. Il se comporterait alors comme un moniteur classique lorsque la concentration est requise.

Des spécifications impressionnantes, mais des doutes

Sur le papier, les caractéristiques techniques sont alléchantes. Il s'agit d'un écran de 24 pouces au format 16:9, affichant une résolution native 4K. Il couvre 100% de l'espace colorimétrique sRGB.

Mais c'est sa luminosité "Ultra HDR" qui surprend : le fabricant annonce un pic à 5000 nits. C'est une valeur largement supérieure à la plupart des moniteurs de bureau actuels. La connectique est standard (USB-C, HDMI) et compatible avec PC, Mac, consoles et téléphones, sans pilotes supplémentaires.

Un futur gadget de luxe ?

Visual Instruments met aussi en avant les bienfaits pour la santé oculaire. Selon eux, regarder "à travers" l'écran réduirait la fatigue. Les sceptiques notent cependant que l'œil fait le même effort de mise au point sur l'image réfléchie que sur un écran normal, l'intérêt reste donc incertain.

Pour l'instant, le Phantom reste un objet très exclusif. Une première "Founders Edition" de seulement dix unités est en cours de production, assemblée à la main aux États-Unis. Trois sont déjà réservées.

Le prix n'est pas fixe, car chaque unité est "configurée selon les préférences" de l'acheteur. L'estimation le place cependant autour de 1600 dollars, soit l'équivalent d'un Apple Studio Display, avec une garantie d'un an.

Les premières livraisons sont prévues pour le quatrième trimestre 2025. En l'absence de vidéos ou de tests indépendants, et sans campagne Kickstarter, il est difficile de juger de la légitimité réelle du produit. Il faudra surveiller si le Phantom parvient à trouver sa niche.