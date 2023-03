Alors que les gouvernements appellent de plus en plus les utilisateurs à basculer vers le véhicule électrique se pose la question de l'autonomie, ou à défaut de la recharge de ces automobiles sur le réseau routier.

La France affiche toujours un retard considérable sur l'installation des 100 000 bornes de recharge rapide promises d'ici fin 2022. Et quand bien même le réseau de recharge serait plus développé dans l'hexagone, l'inquiétude grandit chez les utilisateurs du fait de temps de recharge des véhicules : 30 minutes dans le meilleur des cas, pour une autonomie réduite.

La recherche se penche ainsi sur des façons de permettre de recharger plus simplement et rapidement nos véhicules électriques. Les chercheurs de l'Université de Chalmers en Suède ont ainsi présenté une solution de recharge rapide par induction (sans fil) qui délivre 500 kW alors que les bornes les plus performantes accessibles en France et en filaire ne délivrent que 360 kW.

Un véhicule chargé en 10 minutes et sans fil

Il s'agit tout simplement de la station la plus puissante sans fil jamais développé. Pour réaliser cet exploit, le système repose sur des semi-conducteurs en carbure de silicium et une fréquence de 80 kHz (contre 20 kHz sur les systèmes à induction standard). Plus la fréquence est haute, plus le dégagement thermique augmente, ce qui pose quelques problèmes... Qui sont compensés par l'utilisation de bobines de fils de litz et de brins de cuivre isolés un à un. Une recharge complète d'un véhicule moyen pourrait alors intervenir entre 10 et 12 minutes, et ce, en toute sécurité.

On peut naturellement se poser quelques questions concernant le rendement puisque ces systèmes à inductions entrainent généralement d'énormes pertes, avec parfois 50% d'énergie gâchée. Ici les chercheurs indiquent que le système ne perd que 1 à 2% de l'énergie générée.

Cette technologie pourrait être commercialisable assez rapidement, néanmoins un usage industriel ou professionnel sera privilégié dans un premier temps.