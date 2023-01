Pour que les véhicules électriques puissent pleinement trouver leur place sur le marché, il faudra densifier le réseau de bornes de recharge publiques. Le gouvernement avait fixé en 2020 un objectif de 100 000 bornes disponibles d'ici fin 2022.

Cette échéance étant passée, où en sommes nous ? L'association Avere-France fait le point et observe que 82 107 points de recharge étaient ouverts au public au 31 décembre 2022, répartis dans un peu plus de 30 000 stations de charge.

Si l'objectif fixé n'est pas atteint, il reste à noter que le nombre a progressé de 53% sur un an. Clément Molizon, délégué général de l'Avere-France, souligne par ailleurs qu'il s'agissait pour le gouvernement de donner un cap plus qu'un nombre ferme à atteindre.

Accélération du rythme de déploiement

Le rythme est ainsi passé de quelques milliers de bornes de recharge installées par an à quelque 50 000 entre 2021 et 2022. Toutefois, l'effort doit être maintenu et même amplifié puisque les besoins sont estimés à une fourchette de 330 000 à 480 000 points de recharge d'ici 2030.

Dans le même temps, 346 865 véhicules électriques et hybrides ont été immatriculés en 2022, avec une solide progression pour les véhicules électriques (219 755 véhicules, +26,1%) et un recul des hybrides (-10,4% et 127 110 véhicules), pour un total de plus de 1,1 million de véhicules électriques et hybrides en circulation.

Baisser le prix des véhicules électriques reste un enjeu stratégique sur le moyen terme pour accélérer la transition qui voudrait stopper les ventes de véhicules thermiques neufs (essence et diesel) d'ici 2035 en Europe.

La quantité, c'est bien, la qualité, aussi

L'autre difficulté sera d'équilibrer la répartition des bornes de recharge sur le territoire. La Commission européenne a déjà mis en place des directives pour assurer la présence d'une borne de charge électrique tous les 60 kilomètres sur les grands axes dès 2026 mais il reste à organiser le maillage des points de recharge dans les territoires.

L'Avere-France note aussi que la qualité du réseau de recharge sera importante, en puissance comme en disponibilité. Trop souvent encore, des bornes de recharge sont indisponibles (en maintenance ou hors d'usage), compliquant la recharge pour les utilisateurs.

Au mois de novembre 2022, la disponibilité des points de recharge n'était encore que de 84%, ce qui reste à améliorer pour éviter les mauvaises surprises et éloigner l'angoisse de la panne et d'une planification trop rigoureuse des trajets.

D'autres éléments, comme la puissance de charge pour réduire le temps de charge et les politiques tarifaires pour conserver un prix du service attractif, doivent aussi entrer en ligne de compte.