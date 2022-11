La mise à disposition de bornes de recharge en nombre suffisant aura un grand rôle à jouer dans la démocratisation de la voiture électrique, indépendamment de la capacité à les alimenter en électricité, ce qui constitue un autre problème.

La Commission européenne tente de pousser vers la multiplication des bornes sur les grands axes routiers dans un délai relativement court (une borne tous les 60 km d'ici 2026) mais mettre en service ce type d'installation demande un certain savoir-faire et de l'espace disponible.

Lidl : des bornes de recharge et des prix bas

L'enseigne Lidl tente sa chance en commençant à implanter des stations de recharge qui vont miser sur leur accessibilité et des prix bas. La première doit ouvrir à Villefranche-sur-Saône (Rhône) ce 21 novembre 2022 et elle proposera 13 bornes de différentes capacités : 22, 180 et jusqu'à 360 kW, disponibles à tout moment.

Alimentée depuis des panneaux solaires et proposant des tarifs plus bas (0,25 à 0,40 centimes/kWh) que les abonnements standard aux réseaux de bornes de charge (Tesla Supercharger, Allego...), elle pourra constituer un produit d'appel et un service supplémentaire incitant à se tourner vers l'enseigne.

Trois nouvelles stations de recharge en décembre

D'autres stations de recharge, conçues sur le même modèle, vont rapidement voir le jour. Dès le début du mois de décembre, trois autres sites opérés par Lidl vont être lancés :

Les Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône)

(Bouches-du-Rhône) Landivisiau (Finistère)

(Finistère) Tourcoing (Nord)

A part pour le Grand Est et le Sud-Ouest, qui arriveront sans doute un peu plus tard, on commence à deviner un quadrillage du territoire et la préparation d'un maillage bienvenu.

Chaque emplacement comprendra une station dédiée avec 13 bornes ouvertes à tous, à proximité de grands axes et avec les mêmes puissances proposées. Etant mieux matérialisées que les places de recharge électrique sur les parkings, il reste à voir si elles seront colonisées par des véhicules thermiques en quête d'emplacements.