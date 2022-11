Le maillage des bornes de recharge sur le territoire constitue l'une des problématiques pour la démocratisation de la voiture électrique mais bâtir un réseau de stations reste un défi compliqué pour les acteurs extérieurs au secteur automobile.

L'enseigne allemande Lidl va pourtant tenter sa chance avec une première station de recharge pour véhicules électriques et hybrides. Installée à Villefranche-sur-Saône, pas très loin de Lyon, elle va proposer à partir du 21 novembre pas moins de 13 bornes de recharge accessibles à toute heure du jour et de la nuit, 7 jours sur 7.

13 bornes de recharge dont une superpuissante

L'alimentation électrique (autre point sensible des infrastructures de recharge) passera par un ensemble de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de la station de recharge.

Elle proposera des points de charge de différentes puissances, en 22 kW, 180 kW et même une borne de recharge de 360 kW, une puissance encore rare sur le marché (et non supportée par les véhicules actuels) mais qui pourra potentiellement assurer 100 kilomètres d'autonomie en 3 minutes seulement.

Le site Actu Lyon en dévoile même les tarifs :

0,25 € / kWh pour les bornes 22 kW

0,40 € / kWh pour les bornes 180 kW

0,40 € / kWh pour la borne 360 kW

Les prix sont très bas par rapport à ceux d'autres réseaux de bornes de recharge, plutôt positionnés au-delà de 0,60 € / kWh et soumis ces derniers mois à des hausses sensibles du fait de la crise énergétique. Une bataille des prix se prépare-t-elle ?

Répondre à une demande grandissante

Qualifiée de "première dans l'univers de la grande distribution", la station sera adossée au magasin Lidl local et se veut "l'un des hubs de charge hors autoroute, ouvert à tous, les plus puissants du quart sud-est".

Il sera intéressant de voir si l'initiative sera suivie d'autres déploiements et dans quelle mesure elle peut appuyer la stratégie du groupe de grande distribution. Au plan national et même européen, l'heure est à la mobilisation pour déployer rapidement des réseaux de bornes de recharge afin d'encaisser le nombre croissant de véhicules électriques sur les routes.

Les ventes s'accélèrent alors que le Vieux Continent souhaite stopper celles de véhicules thermiques neufs d'ici 2035 mais aussi multiplier les bornes à proximité des grands axes, tandis que vont se déployer ces prochaines années des ZFE (zones à faibles émissions) qui n'autoriseront que les voitures électriques et certaines hybrides à circuler.