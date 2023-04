Avec des dimensions de 2,70 m de longueur, 1,53 m de largeur et 1,44 m de haut, un volume de coffre de 267 litres, un poids total inférieur à 400 kg, une vitesse maximale de 90 km/h, la start-up suédoise Luvly présente sa voiture électrique Luvly O. Un véhicule léger et urbain conçu dans une optique de développement durable.

La Luvly O est équipée d'une batterie divisée en deux unités pesant chacune 15 kg et amovibles. D'une autonomie de 100 km et avec une consommation électrique de 60 Wh/km, la Luvly O peut se recharger complètement en l'espace d'une heure sur une simple prise européenne standard de 220-230 V.

Par rapport à des voitures électriques conventionnelles, Luvly vante en outre une économie de jusqu'à 80 % d'énergie lors de la production et du fonctionnement de la Luvly O qui est recyclable. Une promesse à tenir qui dépendra toutefois de la nature des pièces auto.

Une voiture électrique à 10 000 €

Une originalité de la Luvly O réside dans une volonté de production au sein de micro-usines proches du client final. Elles seraient opérationnelles dans les 3 à 6 mois après investissement, pour permettre un déploiement rapide dans le monde entier.

Un véhicule de Luvly pourrait être assemblé en seulement quelques heures… à la manière de meubles en kit qu'affectionne une autre marque suédoise. Luvly a également l'intention de concéder sous licence sa plateforme de production et d'assemblage.

La Luvly O ne serait qu'un modèle à venir parmi d'autres déclinaisons de véhicules électriques respectant un même mode de fabrication. Une sortie est susceptible d'intervenir avant la fin de cette année, pour un prix de l'ordre de 10 000 €.

Un constat largement partagé en ville

" Nous accorderons une licence à tous ceux qui souhaitent produire des pièces ou des véhicules sur la plateforme, dont le coût est très faible, afin de pouvoir diffuser ce type de véhicule le plus rapidement possible ", a déclaré Håkan Lutz, le patron et fondateur de Luvly, à Zag Daily.

Il ajoute : " Les voitures sont mal optimisées pour ce à quoi elles servent réellement, à savoir le transport d'une ou deux personnes sur de courtes distances à l'intérieur d'une ville. Nous sommes revenus aux fondamentaux et avons remodelé la fabrication des véhicules à quatre roues en fonction de leur utilisation réelle. "

À voir si la marque suédoise Luvly réussira son pari, surtout avec son ambition de petite voiture électrique à assembler en kit.