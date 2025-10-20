La semaine dernière, un vol United Airlines reliant Denver à Los Angeles aux États-Unis a connu un incident rarissime. Alors qu'il volait à une altitude d'environ 11 km, un objet a heurté le cockpit, fissurant l'une des couches du pare-brise.

L'équipage a dérouté le Boeing 737 MAX vers l'aéroport international de Salt Lake City, où il a atterri en toute sécurité avec ses passagers à bord. L'un des pilotes a subi des coupures mineures au bras, et le National Transportation Safety Board (NTSB) a ouvert une enquête pour élucider ce mystère.

Débris spatial ou météorite : une hypothèse crédible ?

La première théorie est celle d'un impact avec un débris spatial. Une hypothèse qui est toutefois statistiquement très improbable.

Selon un rapport de la FAA (Federal Aviation Administration), la probabilité de blessure pour un passager due à des débris spatiaux est inférieure à une sur un milliard de milliards. Une étude récente souligne le risque croissant lié à la rentrée atmosphérique de plus de 2 300 corps de fusées en orbite.

L'autre possibilité cosmique serait une météorite, dont environ 17 000 frappent la Terre chaque année, une fréquence bien supérieure à celle des débris artificiels survivant à la rentrée atmosphérique.

La grêle, une piste plus probable ?

Malgré l'altitude élevée, la piste de la grêle est considérée comme la plus plausible par plusieurs analystes. Des photos de l'extérieur de l'avion montrent non seulement des fissures radiales sur le pare-brise, mais aussi des dizaines de marques d'impact sur le nez de l'appareil.

Bien que rare à 11 km d'altitude, la FAA confirme que des grêlons peuvent être éjectés loin du cœur d'un orage.

Quelle est la suite de l'enquête ?

Le NTSB mène désormais une enquête approfondie pour déterminer la cause exacte de l'incident. L'agence a confirmé qu'elle " rassemble les données radar, météorologiques et de l'enregistreur de vol ".

Le pare-brise endommagé a été envoyé dans ses laboratoires pour une analyse détaillée. Que le verdict confirme un phénomène météorologique extrême ou, de manière inédite, un impact avec un objet d'origine spatiale, les conclusions de cette enquête seront scrutées de près.

Source : Ars Technica - Interesting Engineering