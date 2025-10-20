La semaine dernière, un vol United Airlines reliant Denver à Los Angeles aux États-Unis a connu un incident rarissime. Alors qu'il volait à une altitude d'environ 11 km, un objet a heurté le cockpit, fissurant l'une des couches du pare-brise.

L'équipage a dérouté le Boeing 737 MAX vers l'aéroport international de Salt Lake City, où il a atterri en toute sécurité avec ses passagers à bord. L'un des pilotes a subi des coupures mineures au bras, et le National Transportation Safety Board (NTSB) a ouvert une enquête pour élucider ce mystère.

Débris spatial ou météorite : une hypothèse crédible ?

La première théorie est celle d'un impact avec un débris spatial. Une hypothèse qui est toutefois statistiquement très improbable.

Selon un rapport de la FAA (Federal Aviation Administration), la probabilité de blessure pour un passager due à des débris spatiaux est inférieure à une sur un milliard de milliards. Une étude récente souligne le risque croissant lié à la rentrée atmosphérique de plus de 2 300 corps de fusées en orbite.

L'autre possibilité cosmique serait une météorite, dont environ 17 000 frappent la Terre chaque année, une fréquence bien supérieure à celle des débris artificiels survivant à la rentrée atmosphérique.

?In a bizarre incident, a Boeing 737 MAX pilot was injured after the windshield cracked when it was struck by a UFO at 36,000 feet. Space debris or a meteorite have not been ruled out. The plane was flying over an area close to Moab, a hotspot for UFO and paranormal activity. pic.twitter.com/MOVsencMFm — Rony Vernet ?? (@RonyVernet) October 18, 2025

La grêle, une piste plus probable ?

Malgré l'altitude élevée, la piste de la grêle est considérée comme la plus plausible par plusieurs analystes. Des photos de l'extérieur de l'avion montrent non seulement des fissures radiales sur le pare-brise, mais aussi des dizaines de marques d'impact sur le nez de l'appareil.

Bien que rare à 11 km d'altitude, la FAA confirme que des grêlons peuvent être éjectés loin du cœur d'un orage.

Quelle est la suite de l'enquête ?

Le NTSB mène désormais une enquête approfondie pour déterminer la cause exacte de l'incident. L'agence a confirmé qu'elle " rassemble les données radar, météorologiques et de l'enregistreur de vol ".

The NTSB is investigating a cracked windscreen on a Boeing 737-8 during cruise flight near Moab, Utah, Thursday. Operating as United flight 1093 from DEN to LAX, airplane diverted safely to SLC. NTSB gathering radar, weather, flight recorder data. Windscreen being sent to NTSB… — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) October 19, 2025

Le pare-brise endommagé a été envoyé dans ses laboratoires pour une analyse détaillée. Que le verdict confirme un phénomène météorologique extrême ou, de manière inédite, un impact avec un objet d'origine spatiale, les conclusions de cette enquête seront scrutées de près.