C'est un incident technique rare, mais sa répétition à quelques mois d'intervalle a de quoi glacer le sang. Le 4 octobre 2025, un Boeing 787 Dreamliner d'Air India a vu son système d'alimentation de secours se déclencher sans raison apparente lors de son approche au Royaume-Uni.

Or, ce même événement avait été observé juste avant le crash tragique d'un autre 787 de la compagnie en juin dernier, qui avait coûté la vie à 260 personnes. L'affaire a immédiatement mis en alerte les pilotes et le régulateur aérien indien, qui exigent désormais des comptes à Boeing.

Quel est cet incident qui alarme les pilotes ?

L'événement s'est produit sur le vol AI117, qui reliait Amritsar à Birmingham. Alors que l'avion était en phase d'approche finale, à environ 500 pieds d'altitude, la Ram Air Turbine (RAT) s'est déployée automatiquement. Cette petite éolienne de secours est conçue pour fournir de l'énergie électrique et hydraulique uniquement en cas de perte totale de puissance des moteurs. Or, l'équipage a confirmé que tous les systèmes de bord fonctionnaient normalement à ce moment-là.





L'avion a pu atterrir en toute sécurité, mais a été immédiatement immobilisé pour inspection. Le déploiement d'une RAT sans défaillance moteur est un événement extrêmement rare et un symptôme potentiel d'un problème électrique grave.

Pourquoi cet événement ravive-t-il le souvenir d'un drame ?

Ce qui rend cet incident si préoccupant, c'est son écho avec le crash du vol AI171 en juin dernier à Ahmedabad. Le rapport d'enquête préliminaire sur cette catastrophe, qui a fait 260 morts, avait révélé que la RAT s'était également déployée quelques instants après le décollage. Bien que le déclenchement de la turbine ne soit pas identifié comme la cause directe de l'accident (l'enquête s'orientant vers une coupure des moteurs), sa présence dans la séquence des deux événements constitue une coïncidence jugée trop troublante pour être ignorée.



Cette répétition a immédiatement alerté le régulateur indien de la sécurité aérienne (DGCA), qui a ouvert une enquête approfondie et demandé des explications à Boeing.

Quelles sont les conséquences immédiates pour Boeing et Air India ?

La réaction des professionnels du secteur a été immédiate. La Fédération des pilotes indiens (FIP) a officiellement demandé au régulateur d'ordonner une inspection complète du système électrique de tous les Boeing 787 Dreamliner opérés dans le pays. L'Inde exploite une trentaine de ces appareils, principalement chez Air India et Vistara, qui sont essentiels pour leurs liaisons long-courriers.





Cette demande place Boeing, déjà en pleine crise de confiance, sous une pression supplémentaire. Une inspection généralisée pourrait entraîner l'immobilisation temporaire d'une partie de la flotte et perturber significativement le trafic aérien international au départ de l'Inde. Pour la DGCA, l'enjeu est de trouver un équilibre entre le principe de précaution maximal et la continuité des opérations aériennes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une Ram Air Turbine (RAT) ?

La Ram Air Turbine (RAT) est une petite hélice qui se déploie sous le fuselage d'un avion en cas d'urgence extrême, typiquement une perte totale de puissance des deux moteurs. Entraînée par le vent relatif, elle actionne une pompe hydraulique ou un générateur électrique pour fournir une alimentation minimale aux systèmes de vol critiques (commandes de vol, instruments de base), permettant aux pilotes de garder le contrôle de l'appareil et de tenter un atterrissage plané.

Quel était le problème lors du crash de juin 2025 ?

Le rapport préliminaire du crash du vol AI171 a indiqué que les interrupteurs de commande de carburant des deux moteurs étaient passés en position "Cutoff" (coupure) juste après le décollage, provoquant leur arrêt. Le déploiement de la RAT a été une conséquence de cette perte de puissance. L'enquête se poursuit pour déterminer si cette coupure est le résultat d'une erreur humaine, d'un acte délibéré ou d'une défaillance technique.

Le Boeing 787 est-il un avion sûr ?

Oui, le Boeing 787 Dreamliner est considéré comme un avion très sûr avec un excellent bilan de sécurité depuis son entrée en service. Cependant, comme tout appareil complexe, il n'est pas à l'abri de problèmes techniques. L'incident actuel est préoccupant non pas parce qu'il a mis l'avion en danger immédiat, mais parce que sa répétition pourrait indiquer un défaut de conception ou de maintenance sous-jacent qui doit être identifié et corrigé.