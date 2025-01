Voici tout d'abord le Logitech G923 TRUEFORCE.

La technologie TRUEFORCE de nouvelle génération se connecte directement aux moteurs du jeu pour offrir un retour d’information en HD. Avec un traitement à une fréquence impressionnante de 4 000 fois par seconde, elle garantit une expérience de conduite immersive et ultra réaliste.

Obtenez des départs optimisés grâce à un double embrayage programmable, conçu pour reproduire fidèlement le fonctionnement des voitures de course (compatible avec certains jeux uniquement).

Équipé d’un témoin lumineux pour le régime moteur, de commandes intégrées pour PlayStation 5, PS4 ou PC, d’un sélecteur rotatif à 24 positions et d’un ressort de frein progressif, le volant assure une maîtrise parfaite de la conduite. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il arbore un revêtement en cuir noir cousu main et des pédales en métal poli.

Ajustez la sensibilité, les niveaux de retour de force et les paramètres de conduite grâce au logiciel Logitech G Hub, pour une configuration personnalisée.

Le volant est compatible avec une large sélection de jeux de course sur PS5, PS4 et PC optimisés pour TRUEFORCE.

Retrouvez le volant Logitech G923 TRUEFORCE + pédalier à 295,04 € au lieu de 429 € (prix officiel), soit une remise de 31 % sur Cdiscount avec livraison gratuite.



Et voici quelques autres volants de course en promotion en ce moment :

