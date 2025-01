Voici tout d'abord la montre connectée OnePlus Watch 2R.

Son écran AMOLED de 1,43 pouce offre une luminosité par défaut de 600 nits, atteignant 1000 nits en mode haute luminosité, avec une résolution de 466 x 466 pixels et une densité de 326 PPI.

La montre associe un châssis en aluminium 25 % plus léger que celui de l’OnePlus Watch 2, et une certification 5 ATM + IP68 pour une excellente résistance à l’eau. Le GPS double fréquence (L1 + L5) garantit un positionnement précis, même dans des environnements complexes.

Avec plus de 100 modes sportifs, elle permet un suivi détaillé des activités comme la course, le badminton ou le tennis.

Côté santé, elle propose un suivi avancé du sommeil, du stress et de la fréquence cardiaque, avec des alertes pour des valeurs élevées ou basses, ainsi que des rappels de mouvement et une analyse détaillée de l’activité quotidienne.

La montre est équipée de Wear OS 4 by Google et intègre les chipsets Snapdragon W5 et BES2700 en double configuration, avec 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne.



Elle offre une autonomie allant jusqu'à 100 heures en mode connecté, 48 heures en utilisation intensive et 12 jours en mode économie d’énergie. La charge rapide VOOC permet une recharge complète en 60 minutes, avec 24 heures d’utilisation après seulement 10 minutes de charge.

Vous pouvez trouver la OnePlus Watch 2R en noir ou vert à 174,95 € en ce moment sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne. Pour rappel, le prix officiel de la montre s'élève à 279 €.



On continue avec le mini PC NiPoGi AM21.

Il est équipé du processeur Ryzen 9 6900HX (8 cœurs / 16 threads, jusqu'à 4,9 GHz, 16 Mo de cache L3) basé sur l'architecture Zen3+ en 6 nm, ainsi que de la carte graphique AMD Radeon 680M (12 cœurs, 2400 MHz). Avec un TDP de 45 W, il offre des performances supérieures à celles des Ryzen 7 7735HS, 5850U et 5825U, garantissant un fonctionnement fluide pour une utilisation professionnelle, le gaming ou le home cinéma.

Grâce à la carte graphique AMD Radeon 680M et ses sorties HDMI 2.1, USB4 Type-C et USB 3.2 Type-C, le mini PC prend en charge l'affichage 4K UHD sur quatre écrans simultanés.

Le NiPoGi AM21 est doté de 16 Go de RAM DDR5, cadencée à 4800 MHz, ainsi que d'un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 512 Go avec la possibilité d'ajouter un SSD M.2 supplémentaire (jusqu'à 4 To).

Le mini PC est également riche en connectiques : 2 ports Ethernet Gigabit RJ45, 2 ports HDMI 2.1, 1 port USB4 avec une vitesse de transmission allant jusqu'à 40 Gbps (compatible DP 1.4 et Power Delivery), 1 port USB 3.2 Type-C multifonctionnel, 3 ports USB 3.2 Type-A ainsi qu'un double port LAN Gigabit.

Enfin, il prend en charge le WiFi 6 double bande et le Bluetooth 5.2.

Le mini PC NiPoGi AM21 est en ce moment à 399,99 € avec le coupon à cocher sur Amazon.



Enfin, on termine avec la souris gaming sans fil Logitech G502 LIGHTSPEED.

Grâce à un traitement rapide du débit d'images, son capteur HERO atteint des performances de plus de 400 IPS, avec une sensibilité ajustable entre 100 et 16 000 DPI, sans lissage, filtrage ou accélération.

Programmez facilement vos commandes et macros préférées sur les 11 boutons grâce au logiciel Logitech. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à cinq profils directement dans la souris, vous permettant de conserver vos réglages personnalisés partout où vous jouez.

La souris propose un système de poids ajustable. Livrée avec cinq poids de 3,6 g, elle permet de personnaliser l’équilibre et la glisse selon vos préférences.

La G502 HERO intègre des boutons principaux équipés de switchs mécaniques résistants à 50 millions de clics, un câble tressé avec attache scratch, des poignées latérales en caoutchouc et un compartiment magnétique pour les poids.

La souris permet de basculer entre cinq niveaux de résolution d’un simple clic, avec des témoins lumineux indiquant le paramètre actif. De plus, le bouton Sniper, placé stratégiquement sur le côté gauche, offre un contrôle précis en abaissant rapidement la sensibilité pour un ciblage minutieux. Vous pouvez également réassigner cette fonction à une autre commande.

La molette de défilement en métal offre un mode de défilement ultra-rapide pour parcourir de longues pages ou un mode précis par paliers.

Grâce à la technologie LIGHTSYNC, vous pouvez également personnaliser l’éclairage RVB parmi 16,8 millions de couleurs et synchroniser les effets lumineux avec vos autres périphériques Logitech G.

La souris Logitech G502 LIGHTSPEED est disponible en noir à 57,99 € sur Rakuten grâce au code RAKUTEN10 (vendeur Boulanger).

Pour information, Logitech indique un prix de référence de 159 € pour ce modèle sur son site.



À découvrir également sur GNT :