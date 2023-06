Le Volkswagen ID.Buzz est l'une des curiosités électriques de la gamme du constructeur allemand. Reprenant le concept et une partie des usages du Combi VW de la deuxième moitié du XXème siècle, il possède pourtant son identité propre et propose un design adapté à la motorisation électrique.

Pour son lancement aux Etats-Unis, le minibus s'offre une nouvelle variante à long empattement (long wheelbase ou LWB), se voulant plus adaptée au marché américain. Le véhicule mesure désormais 4,962 mètres de long et son empattement a été étiré de 250 mm pour installer une troisième rangée de sièges et en faire un véhicule de sept places.

Motorisation électrique plus puissante

Il revendique 2469 litres d'espace de stockage lorsque tous les sièges sont rabattus et intègre une nouvelle batterie de 85 kWh ainsi qu'une pompe à chaleur à l'efficacité optimisée. Volkswagen a également intégré un moteur plus puissant de 210 kW (286 cv) lui assurant une vitesse maximale (bridée) de 160 km/h (contre 145 km/h pour l'ID.Buzz européen avec moteur 150 kW et batterie 77 kWh), rappelant les solutions proposées pour la Volkswagen ID.7.

Il pourra réaliser un 0-100 km/h en 7,9 secondes mais une variante GTX à transmission intégrale se prépare déjà pour 2024. Avec un moteur de 250 kW (339 cv) et un 0-100 km/h en 6,4 secondes, elle offrira une reprise plus puissante.

Des finitions pour les US

La batterie sera capable d'accepter une charge rapide 200 kW, légèrement supérieure aux 170 kW de la version initiale et qui devrait demander moins de 30 minutes pour une charge à 80%, pour une autonomie tournant autour de 400 kilomètres (le constructeur ne donne pas de précisions sur ce point).

Le Volkswagen ID.Buzz nouvelle génération comprend un affichage tête haute et un système d'infotainment revu s'appuyant toujours sur un écran de bord de 12,9 pouces.

Le véhicule proposera le plus grand toit vitré du marché (soit 1,5 m2) pouvant devenir opaque en quelques secondes par simple commande vocale. La version US aura droit à un logo lumineux à l'avant et à des sièges avec climatisation.

Les premières livraisons sont attendues en 2024 mais Volkswagen ne donne pas encore le prix de son ID.Buzz LWB.Il devrait toutefois dépasser les 60 000 euros si l'on se réfère à l'actuelle version.