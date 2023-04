Le constructeur Volkswagen construit petit à petit sa gamme de véhicules électriques ID et l'étend à tous les segments. Après les citadines et véhicules compacts plus abordables mais aussi quelques originalités comme le modèle ID.Buzz, le géant allemand prépare l'arrivée d'un grand modèle depuis plusieurs mois.

La berline Volkswagen ID.7 a été pré-annoncée au CES 2023 dans un habillage camouflage multicolore et la voici désormais dévoilée dans sa version finale. Reposant toujours sur une plateforme MEB (Modular Electric Drive Matrix), sa force repose sur sa motorisation de 210 kW (286 chevaux) et son puissant couple associé à un pack batterie de 77 kWh ou 86 kWh (selon la variante ID.7 Pro ou ID.7 Pro S) assurant une autonomie allant de 615 à 700 km en cycle WLTP.

Volkswagen annonce également une charge rapide allant jusqu'à 200 kW pour son nouveau véhicule qui permettra de réduire le temps de charge. Le véhicule mesure tout de même près de 5 mètres de long mais profite d'une aérodynamique efficace avec un coefficient de traînée de 0,23.

Intérieur soigné et aide à la conduite

A l'intérieur, la Volkswagen ID.7 profite ainsi d'un habitacle spacieux avec divers espaces de rangement et, pour le conducteur, un affichage tête haute. L'instrumentation est électronique et la plupart des fonctions se piloteront depuis les touches sur le volant et l'écran tactile central de 15 pouces, à moins de préférer les commandes vocales.

Les sièges sont chauffants et massants, la climatisation réglable finement (et activable avant même l'entrée dans le véhicule) et l'audio est confiée aux bons soins de Harman Kardon grâce à 14 haut-parleurs et un caisson de basses présent dans le compartiment à bagages.

Lancement dès la fin de l'année

La Volkswagen ID.7 dispose également de fonctions ADAS (assistance avancée à la conduite) grâce au système Travel Assist qui assurera le changement de file automatique ou le parking assisté à superviser depuis le véhicule ou en dehors via l'application mobile.

La Volkswagen ID.7 sera lancée plus tard cette année en Europe et en Chine, avant de s'attaquer au marché américain l'an prochain. Le tarif n'est pas encore communiqué (sans doute au-delà de 50 000 €) et dépendra sans doute beaucoup de l'évolution du marché de l'électrique et de la guerre des prix qui se joue actuellement pour capter la clientèle prête à tenter l'aventure mais indécise du fait des tarifs élevés.

A noter que tout en travaillant sur le haut de la gamme VW ID, le constructeur planche également sur un modèle compact qui pourra être proposé à moins de 25 000 € en s'appuyant sur le concept Volkswagen ID.2all présenté au mois de mars.