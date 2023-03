La Volkswagen ID.3 a été la première voiture électrique utilisant la plateforme modulaire MEB qui sert de socle à la gamme de véhicules de série conçus dès l'origine pour une motorisation électrique.

Pressé de faire oublier le dieselgate et inquiet de voir Tesla dérouler une stratégie lui permettant de sortir du marché de niche des véhicules haut de gamme, le constructeur allemand s'est dépêché de sortir son premier véhicule électrique...non sans quelques soucis.

Outre quelques inévitables problèmes matériels, c'est surtout la partie software qui a péché et agacé les premiers possesseurs du modèle ID.3. Trois ans après son lancement et avec 600 000 exemplaires écoulés, Volkswagen annonce la nouvelle ID.3 qui veut faire oublier ces désagréments sans dénaturer le véhicule.

La plateforme matérielle sans surprise

Le style reste donc globalement le même et conserve une motorisation de 150 kW avec le choix entre deux batteries, 58 kWh ou 77 kWh, pour des autonomies allant de 420 à 540 kilomètres en cycle WLTP.

Pas de passage ici à une nouvelle plateforme qui doperait l'autonomie mais on trouvera tout de même l'amélioration d'une puissance de charge augmentée à 170 kW (au lieu de 135 kW) pour la grande batterie.

La VW ID.3 évolue un peu plus au niveau de l'habitacle qui a été repensé avec une nouvelle planche de bord, des matériaux offrant une plus grande impression de qualité mais aussi une console tactile centrale passant à 12 pouces (au lieu de 10 pouces).

Nouvel habitacle, nouveau logiciel

Le logiciel de bord, très critiqué, a été repensé pour offrir une plus grande ergonomie. Le planificateur d'itinéraire se veut plus précis et complet pour organiser des trajets longs avec la possibilité de sélectionner des points de charge compatibles Plug & Charge.

Certaines fonctionnalités payantes du logiciel pourront être activées à distance en OTA pour améliorer les fonctionnalités du véhicule. Globalement, Volkswagen mise toujours fortement sur les interfaces tactiles dans son véhicule électrique.

La Volkswagen ID.3 de deuxième génération sera toujours située au-delà des 40 000 €, la version de base débutant à 46 750 € (éligible au bonus écologique) et grimpera jusqu'à un peu plus de 55 000 € pour le modèle avec batterie 77 kWh.